الجماعة تكره وحيد حامد..10 تصريحات للكاتب الراحل تلخص عداوة الإخوان له

اشتهر الكاتب الكبير الراحل، وحيد حامد، الذي وافته المنية صباح اليوم، في أحد المستشفيات، عن عمر ناهز 77 عاما، بعد صراع مع المرض، بمواقفه المناهضة لجماعات التطرف والظلام، فكان له رأي واضح في جماعة الإخوان الإرهابية التي صعدت إلى السلطة عقب أحداث 25 يناير، قبل أن تسقطها ثورة 30 يونيو في عام 2013 بعد مرور عام واحد فقط على حكم المعزول محمد مرسي.

ضد الإخوان

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز تصريحات الكاتب الراحل وحيد حامد، عن جماعة الظلام والتطرف التي قامت بالأعمال الإرهابية والمتطرفة تحت مسميات دينية، والتي تسببت في كره الجماعة الإرهابية له، والتي جاءت كالآتي:

- جماعة الإخوان أصل البلاء، لأنهم مارسوا كل الشرور وحرموا بعض الأشياء على الناس وتعاون معهم السلفيون.

- أتمنى أن أرى نهاية حقيقية لجماعة الإخوان الإرهابية، فهم مصدر التخلف، ويريدون جر المصريين إلى الحياة البدائية.

- أنا والإخوان ما ينفعش نتفق لأننى مؤمن بالدولة المدنية.

- أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية حاولوا أن يقنعوني بما يقومون به ولكنني كنت عصيًا لما يفعلونه.

- جماعة الإخوان الإرهابية تمتلك أموالا كثيرة كانت تجذب المواطنين بالأموال.

- أغلب المنابر والمشايخ بداخلهم داعشي صغير يخرج منهم بحكم الذي درسوه وقرأوا منه، فأين هي سماحة المشايخ ولطفهم.

- جماعة الإخوان لا تؤمن بالحوار ولذلك فهم لجأوا للعنف وتاريخها بالأساس مبني على الدم.

- لو في يوم حصلت مصالحة مع الإخوان ده هيبقي اليوم اللي أسيب فيه مصر.

- لم أخشَ على نفسي لحظة وصول جماعة الإخوان الإرهابية إلى السلطة في البلاد، رغم العداوة الكبيرة والكتابات الكثيرة التي حذر فيها منهم.

- لم أرمي القلم في عهد جماعة الإخوان بعد وصولهم للحكم، وكان ليا مقالة شهيرة اسمها القرود الخمسة عنهم.

طيور الظلام

ويظل فيلم طيور الظلام، هي أكثر أعمال الراحل المبدع الكاتب وحيد حامد، التي تناولت فكر جماعة الإخوان المتطرفة، ومحاولتهم الدائمة لتحقيق مصالحهم الشخصية بكافة الطرق من أجل الوصول إلى السلطة.