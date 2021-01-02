القصة الكاملة لأزمة وحيد حامد مع عائلة حسن البناء بسبب مسلسل «الجماعة»

يظل مسلسل «الجماعة»، الذي تدور أحداثه حول مؤسس جماعة «الإخوان المسلمين» الإرهابية، وتم عرضه في رمضان 2010، من علامات التأليف في حياة الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، الذي وافته المنية صباح اليوم، داخل أحد المستشفيات، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 77 عاما، حيث أحدث المسلسل الذي رصدت شركة إنتاجه مبلغ ضخم يصل لـ50 مليون جنيه، جدلًا كبيرًا داخل تنظيم «الإرهابية»، فور عرضه، وهو ما تسبب في أزمة كبيرة بين السيناريست الكبير وحيد حامد، وأسرة مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا.

اشتعال الأزمة

واشتعل غضب عائلة حسن البنا، فور علمهم بالمسلسل، الذي يمكث وحيد حامد على كتابته، حيث حذر أحمد سيف الإسلام، نجل البنا مؤسس الجماعة، آنذاك في تصريحات له، السيناريست الكبير وحيد حامد من الوقوع تحت طائلة القانون إذا قام بتنفيذ المسلسل دون إطلاع أسرة البنا على السيناريو، كما هدده بمنع عرض المسلسل بشتى الطرق إذا تضمن إساءات لوالده تصفه بالإرهابي.

الاستمرار في الكتابة

ورغم ذلك لم يتنازل الكاتب الكبير عن الاستمرار في كتابته للمسلسل الذي أحدث ضجة كبيرة فور عرضه، حيث أكد حامد وقتها، أنه اعتمد في المعلومات التي جاءت بالمسلسل على تحقيق الوقائع التاريخية المختلفة من أكثر من مصدر تاريخي، وهو الأمر الذي استغرق وقتا كبيرا في كتابته، حيث وصل إلى 3 سنوات، كما تواصل خلالها مع شخصيات عديدة لها علاقة بالجماعة وانشقت عنها أو شخصيات إسلامية بشكل عام، من بينهم خالد الزعفراني، الإخواني المنشق والباحث في شؤون الحركات الإسلامية، الذي أكد على تواصله آنذاك مع وحيد حامد في فترة كتابة سيناريو المسلسل الذي شهد حربا كبيرة من الإخوان ضد الكاتب الراحل.

وحيد حامد عدو جماعة الإخوان الإرهابية

واشتهر الكاتب الكبير وحيد حامد، بمواقفه المناهضة لجماعة الإخوان ورؤيته الثاقبة فيما يتعلق بمطامعهم المستمرة في الوصول إلى السلطة، وكذلك تحقيق الأهداف التي تخدم مصالحهم فقط، ويعتبر فيلم طيور الظلام للزعيم عادل إمام، أشهر تنبؤات الكاتب الكبير فيما يتعلق بشأن مصير جماعة الإخوان الإرهابية، ومطامعهم في الوصول إلى السلطة.