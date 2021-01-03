أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 3-1-2021 في مصر

حالة من التذبذب الواضح شهدتها بورصة الدواجن خلال الفترة الماضية بين الارتفاع والانخفاض، لتسجّل أسعار البورصة استقرارًا في تعاملات اليوم، الأحد 3 يناير الحالي في السوق المصرية، وذلك وفقًا للغرفة التجارية بالقاهرة.

وكان الانخفاض في بورصة الدواجن بالأسواق خلال الأشهر القليلة الماضية تسبب في إحداث تأثيرًا ملحوظًا على المنتجات الأخرى كتراجع أسعار البيض.

وتقدم «الوطن» استمرارًا لخدماتها اليومية للمتابعين والقراء، أسعار بورصة الدواجن اليوم بالأسواق المصرية وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

بورصة الدواجن اليوم

قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في حديثه لـ«الوطن»، إنّ هناك حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الدواجن اليوم، إذ تراوح سعر البيع المعلن بالمزارع بين 19 إلى 20 جنيهًا، حيث تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 23 و24 جنيهًا للكيلو بحسب كل منطقة، كما شهد سعر البيض أيضًا استقرارًا عند 30 جنيهًا في المزرعة لتصل إلى المستهلك بسعر 35 جنيهًا، لافتًا إلى أنّ السعر العادل للدجاجة بالمزرعة 22 أو 23 جنيهًا.

أما عن سعر الكتكوت، أوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أنّه يتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات، وتباينت أسعر الدواجن البلدي ليتراوح سعرها بين 23 إلى 24 جنيهًا في حين تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 27 إلى 28 جنيهًا، وبالنسبة للبط الأبيض فيتراوح سعر الجملة بين 26 إلى 27 جنيهًا ويصل إلى المستهلك بسعر يترواح بين 30 و32 جنيهًا، أما البط المسكوفي فيتراوح سعر الجملة بين 35 إلى 36 جنيهًا ويصل إلى المستهلك مُعبأ بسعر يتراوح بين 45 إلى 46 جنيهًا.

أما عن سعر الرومي، قال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إنّه يصل للمستهلك مذبوحًا ومعبئًا ومُكيسًا بسعر يتراوح بين 42 جنيهًا إلى 48 جنيهًا.

وقال «السيد» في تصريحات سابقة، إنّه خلال الوقت الحالي هناك اتجاهًا من شعبة الدواجن ليتم دخول جميع منتجي الدواجن والمربيين في «بورصة الدواجن»؛ مشيرًا إلى أنّه من خلال بورصة الدواجن يكون هناك حد لتكلفة الإنتاج وحدًا آخر لهامش الربح، بحيث تضمن البورصة ألا يتأذى المربي من انخفاض السعر أو المستهلك من الارتفاع المبالغ فيه للأسعار.

توقعات بورصة الدواجن

وعن توقعات بورصة الدواجن خلال الفترة الحالية، قال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية إنّها تشهد مخاوف من المربين وذلك تزامنًا مع دخول فصل الشتاء، والذي يتسبب بشكل مباشر في زيادة تكلفة الإنتاج وزيادة أعداد النفوق في الدواجن نتيجة برودة الطقس خاصة في المحافظات الساحلية ما قد يدفع المربي إلى عمليات التدفئة تستمر على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى ظهور الأمراض الوبائية الخاصة بالطيور بصورة أكبر ما يسبب مشكلة للمربين تدفعه إلى الخروج من المنظومة بسبب زيادة الخسارة.

وقال «السيد» إنّه بالنسبة للأعلاف فقد شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، إذ تراوح سعر الطن بين 7600 إلى 7700 جنيه، الأمر الذي أثر على أسعار بورصة الدواجن، والتي تعتمد بشكل كبير على ارتفاع أو انخفاض أسعار الأعلاف.

وقال «السيد» إنّه من الطبيعي أن تتأثر بورصة الدواجن بالموجة الثانية لفيروس كورونا خلال الفترة الحالية، حيث تتاثر القوة الشرائية للمواطن نظرًا لتدني الإنتاج بشكل واضح بسبب مشاكل منظومة المربين.