أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 1-1-2021 في مصر

سجلت بورصة الدواجن حالة من الاستقرار في بداية العام الجديد 2021، بعد أن شهدت موجة من عدم الاستقرار على مدار العام الماضي لتأثرها بجائحة كورونا بشكل أو بآخر.

وتستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها أسعار بورصة الدواجن، اليوم الجمعة، 1 يناير 2021 بالأسواق المصرية، وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

بورصة الدواجن اليوم

شهدت أسعار الدواجن، وفقًا للدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، حالة من الاستقرار اليوم، إذ تراوح سعر البيع المعلن بالمزارع بين 19 إلى 20 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 23 و24 جنيهًا للكيلو حسب كل منطقة.

وسجل سعر البيض أيضًا استقرارًا عند 30 جنيهًا في المزرعة لتصل إلى المستهلك بسعر 35 جنيهًا، لافتًا إلى أنّ السعر العادل للدجاجة بالمزرعة 22 أو 23 جنيهًا.

سعر الكتكوت

أما عن سعر الكتكوت، فأشار رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أنّه يتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات، فيما تباينت أسعر الدواجن البلدي لتتراوح بين 23 إلى 24 لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 27 إلى 28 جنيهًا.

وأضاف عبدالعزيز، أن أن سعر الجملة للبط الأبيض فيتراوح بين 26 إلى 27 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بسعر يترواح بين 30 و32 جنيهًا، فيما يتراوح سعر الجملة للبط المسكوفي بين 35 إلى 36 جنيهًا ليصل إلى المستهلك مُعبأ بسعر يتراوح بين 45 إلى 46 جنيهًا.

سعر الديك الرومي

ويصل سعر الديك الرومي للمستهلك مذبوحًا ومعبئًا ومُكيسًا بسعر يتراوح بين 42 جنيهًا إلى 48 جنيهًا، وفقًا لرئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

وكان قد صرح الدكتور السيد عبدالعزيز، أن هناك اتجاهًا في الوقت الحالي من شعبة الدواجن لدخول جميع منتجي الدواجن والمربيين في «بورصة الدواجن».

ويمكن من خلال البورصة يتم وضع حد لتكلفة الإنتاج وآخر لهامش الربح، بحيث تضمن البورصة ألا يتأذى المربي من انخفاض السعر أو المستهلك من الارتفاع المبالغ فيه للأسعار.