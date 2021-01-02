أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 2-1-2021 في مصر

سجلت بورصة الدواجن حالة من الاستقرار في ثاني أيام العام الجديد 2021، بعد أن شهدت أسعار الدواجن موجة من عدم الاستقرار على مدار العام الماضي لتأثرها بجائحة كورونا بشكل أو بآخر، حيث انخفضت بشكل مبالغ، ووصلت إلى أقل حد في شهر أغسطس الماضي، الأمر الذي أثر سلبًا على صغار المربين والتجار.

واستمرارا للخدمات التي يقدمها «الوطن» لقرائه على مدار اليوم، نستعرض أسعار بورصة الدواجن، اليوم السبت 2 يناير 2021 بالأسواق المصرية، وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

بورصة الدواجن اليوم

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن استقرت في مستهل معاملات اليوم السبت، إذ تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء للبيع المعلن بالمزارع بين 19 و20 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 23 و24 جنيهًا للكيلو حسب كل منطقة، وتكلفة النقل التي يتحملها التاجر.

وأضاف أن سعر البيض سجل استقرارًا عند 30 جنيهًا من المزرعة لتصل إلى المستهلك بسعر 35 جنيهًا، لافتًا إلى أنّ السعر العادل للدجاجة بالمزرعة 23 أو 24 جنيهًا.

أما عن سعر الكتكوت، فبحسب رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، يتراوح بين 4 و7 جنيهات، فيما تباينت أسعار الدواجن البلدي بين 23 و24 لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 27 إلى 28 جنيهًا.

وأضاف عبدالعزيز، أن سعر الجملة للبط الأبيض يتراوح بين 26 و27 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 30 و32 جنيهًا، فيما يتراوح سعر الجملة للبط المسكوفي بين 35 و36 جنيهًا ليصل إلى المستهلك مُعبأ بسعر يتراوح بين 45 و46 جنيهًا.

أسعار الدواجن في السوق المحلي

وفي جولة لـ«الوطن»، على بعض محلات بيع الدواجن، وُجد أن هناك ارتفاع طفيف في الأسعار بسبب إقبال المواطنين على الشراء جاءت الأسعار كالآتي:

- سجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 22 إلى 25 جنيهًا، ووصل سعر كيلو جرام البانية أو فلية الدجاج ما بين 70 و75 جنيهًا، أما الأوراك فقد سجلت 28 جنيهًا، وسجلت الدبابيس 31 جنيهًا، وجاءت أسعار الأجنحة والهياكل بحوالي 22 جنيها للكيلو.

وسجل سعر كيلو جرام الدواجن البلدي، 34 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر كيلو جرام البط المسكوفي حوالي 42 جنيهًا، والبلدي حوالي 48 جنيهًا للكيلو جرام الواحد، فيما سجل سعر الكيلوجرام من الديوك الرومي حوالي 52 جنيهًا، والأرنب 40 جنيه للكيلو.