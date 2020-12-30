أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 30-12-2020 في مصر

في مستهل معاملات اليوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر، استقرت أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المحلية، ما يجعل الكثير من السيدات، يرغبن في معرفة أسعار كل المنتجات مثل أسعار البانيه، والدبابيس والأوراك.

وخلال الفترة الأخيرة، انخفضت أسعار الدواجن، وفقًا للغرفة الثروة الداجة، فإن تراجع الشراء كان السبب في تراجع الأسعار، التي تباع بأقل من السعر العادل بما يقارب 3 جنيهات، الأمر الذي يهدد صغار التجار والمربين.

وتقدم «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، أسعار بورصة الدواجن اليوم، بالأسواق المصرية وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

بورصة الدواجن وفقًا لغرفة التجارية

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية لجريدة «الوطن»، إن أسعار الدواجن استقرت في الأسواق المحلية، إذ تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، ما بين 19 إلى 20 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 23 و24 جنيهًا للكيلو حسب كل منطقة وتكلفة النقل التي يتحملها التاجر، بينما وصل سعر البيض أيضًا عند سعر 30 جنيهًا في المزرعة لتصل إلى المستهلك بسعر 35 جنيهًا، مشيرًا إلى أن السعر العادل لسعر الدجاجة بالمزرعة 23 أو 24 جنيهًا.

وأضاف أن سعر الكيلو جرام من لحوم الدواجن البيضاء، ما بين 19 – 20 جنيه، بينما تباع للمستهلك ما بين 21 – 22 جنيهًا، مضيفا أن سعر الكتكوت تراوح سعره بين 3 إلى 5 جنيهات، بينما وصل سعر الكتاكيت البيضاء ما بين 4.75 إلى 7 جنيهات.

وأضاف أن سعر الرومي، يبدأ من 42 جنيهًا وحتى 48 جنيهًا، إذ يصل للمستهلك مذبوحًا ومعبئًا ومُكيسًا، تراوح سعر الدواجن البلدي بين 23 إلى 24 لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 27 إلى 28 جنيهًا، ويتراوح سعر الجملة للبط الأبيض بين 26 إلى 27 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 30 و32 جنيهًا، فيما يتراوح سعر الجملة للبط المسكوفي بين 35 إلى 36 جنيهًا ليصل إلى المستهلك مُعبأ بسعر يتراوح بين 45 إلى 46 جنيهًا.

أسعار الدواجن في السوق المحلي

وفي جولة لجريدة "الوطن"، على بعض محلات بيع الدواجن، وجد أن هناك ارتفاع طفيف في الأسعار بسبب إقبال المواطنين على الشراء جاءت الأسعار كالآتي:

سجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 22 إلى 25 جنيهًا، ووصل سعر كيلو جرام البانية أو فلية الدجاج ما بين 70 إلى 75 جنيهًا، أما الأوراك فقد سجلت 28 جنيهًا، وسجلت الدبابيس 31 جنيهًا، وجاءت أسعار الأجنحة والهياكل بحوالي 22 جنيها للكيلو.

وصل سعر كيلو جرام الدواجن البلدي، سجلت 34 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر كيلو جرام البط المسكوفي حوالي 42 جنيهًا، والبلدي حوالي 48 جنيهًا للكيلو جرام الواحد، وسجلت سعر الكيلوجرام من الديوك الرومي حوالي 52 جنيهًا، والأرنب 40 جنيه للكيلو.