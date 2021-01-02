عاجل.. انقلاب 3 عربات بقطار لنقل القصب دون وقوع إصابات بالمنيا

انقلبت مساء اليوم السبت 3 عربات بقطار مخصص لنقل القصب من الزراعات بمركز ملوي، جنوبي محافظة المنيا، دون أية إصابات.

وقال مسؤول بالوحدة المحلية بمدينة ملوي، إن 3 عربات خرجت عن القضبان بقطار محمل بمحصول القصب، أمام منطقة أم تسعة المتاخمة لقرية الروضه، بشرق ترعة الإبراهيمية، على بعد 2 كيلو جنوب مدينة ملوي، دون حدوث إي إصابات، وأن الحادث وقع بشريط مخصص لنقل القصب بعيدا عن شريط قطارات السكك الحديدية المخصص لنقل الركاب.

وقد انتقل عدد من المسؤولين بالوحدة المحلية ومجلس قروي الروضة للوقوف على تداعيات الحادث والعمل علي رفع العربات الثلاث واستناف تسير القطار إلى مصنع سكر أبوقرقاص، إذ يتم تفريغ حمولته بداخل المصنع.