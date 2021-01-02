استمرار الاحتجاجات ضد نتنياهو واعتقال متظاهرين أغلقوا مسكنه

استمر الحراك الاحتجاجي، اليوم، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو للأسبوع الـ30 على التوالي، وقالت هيئة «البث الإسرائيلية»، إن المظاهرة الرئيسية نظمت قرب المقر الرسمي لـ«نتنياهو» في وسط القدس المحتلة حيث احتشد آلاف المتظاهرين حاملين مشاعل ولافتات مناوئة للمسؤول الإسرائيلي.

ومن المقرر، إجراء انتخابات برلمانية جديدة في إسرائيل في 23 مارس المقبل، على خلفية حل الكنيست الإسرائيلي «البرلمان» الأسبوع الماضي، بعد فشل الائتلاف الحكومي بإقرار الميزانية بسبب خلافات بين نتنياهو ووزير دفاعه بيني جانتس.

وأشارت الهيئة، إلى تظاهر المئات من الإسرائيليين في أنحاء مختلفة للمطالبة باستقالة نتنياهو، موضحة، أن الشرطة اعتقلت 8 من المتظاهرين بعد أن قاموا بسد المدخل الخلفي لمسكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، فيما أكد المتظاهرون أن محاولة مجهولين إضرام النار في خيمة الإعتصام في المكان لن تردعهم عن مواصلة الاحتجاجات.

وتابعت الهيئة الإسرائيلية قائلة إن إحدى المتظاهرات أصيبت بجروح طفيفة جراء تعرضها للرشق بالحجارة من جانب مؤيدي نتنياهو.

وتخرج مظاهرات مطالبة باستقالة نتنياهو، على خلفية تهم الفساد التي يواجهها، واحتجاجا على سوء إدارة الحكومة الإسرائيلية التي يرأسها لأزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

من جانبها، وصفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، اليوم، نتنياهو، بأنه أعظم ساحر عرفته السياسة في إسرائيل على مر تاريخها، مشيرة إلى أن المسؤول الإسرائيلي جاء على رأس أكثر 20 شخصية مؤثرة في السياسة الإسرائيلية عام 2020، رغم ما مر به من عثرات، موضحة أنه كان يعتقد مع بداية 2020 أن عهد نتنياهو في أفول، لكن تبين أن عامه هذا سيكون الأفضل رغم قضايا الفساد، وانفصال الكثيرين عن حزب «الليكود»الحاكم، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.