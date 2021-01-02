طبيب صدرية: على الحكومة منع المواطنين من التجمعات بأي شكل

قال الدكتور محمود عبد المجيد، استشاري الأمراض الصدرية، إن أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر كبيرة، والأعداد التي يتم إعلانها من قبل وزارة الصحة هي أعداد تم إجراء المسحات لها، وليست لكافة مصابي كورونا في مصر، لافتا إلى من عزلهم منزليا للاشتباه، والذين قد يكون أكثرهم مصابين بالفيروس.

هناك ازدحام كبير خلال الفترة الحالية

وأضاف «عبدالمجيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن هناك الكثير من المواطنين يترددون على المستشفيات، وهناك ازدحام كبير خلال الفترة الحالية، أما بالنسبة للحالات البسيطة فقد تُنقل العدوى إلى كبار السن، الذين يحتاجون أجهزة التنفس الصناعي.

يجب على الحكومة تطبيق إجراءات غرامة الـ50 جنيه على مخالفي الاجراءات الاحترازية

وأوضح أنه يجب على الحكومة المصرية تطبيق إجراء غرامة الـ50 جنيه على مخالفي الإجراءات الاحترازية في الشوارع بكل حسم وحزم، حيث إن الفيروس حاليا بات أقوى من الموجة الأولى وأصبح يؤثر على عائلات بأكملها.

للشباب: إحمي والديك من كورونا

وأكد أن الالتهابات الرئوية التي يعاني منها مرضي كورونا حاليا، تتحول إلى فشل تنفسي ثم الاحتياج لجهاز تنفس صناعي، ومن لديه أمراض مزمنة وكبار السن يكونوا معرضين بشكل أكبر للوفاة، «بنقول للشباب إحمي والديك ووالدتك وجدك من كورونا، وإحمي نفسك إنت كمان من العزل، وده أضعف الإيمان وفيه شباب بيتوفوا نتيجه الإصابة بالفيروس».

وأشار إلى أن ما يحدث من قبل بعض المواطنين، في المناسبات، مثل يوم رأس السنة، يجب على الدولة التدخل لفضه، عن طريق مكبرات الصوت أو القنابل المسيلة لدموع، «دول مش بيأذوا نفسهم بس، والناس اللي نازلة دي يجب أن تُمنع من النزول، والقانون معمول حتى يطبق على الجميع».