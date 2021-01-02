وزيرة الصحة: نتفاوض لتصنيع اللقاح الصيني «سينوفارم» في مصر

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة عقدت اجتماعات عديدة مع ممثلي شركة «فايزر الأمريكية» و«فايزر دبي» و«فايزر مصر»، للحصول على لقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وهناك جهات مشاركة في هذه الاجتماعات متمثلة في اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد والقوات المسلحة.

وأضافت «زايد»، خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة mbc مصر»، في برنامج «الحكاية»، أنه تم الحديث خلال الاجتماعات عن التبريد الذي يحتاجه اللقاح، وكذلك تم مناقشة التفاصيل المالية والفنية، وبدأنا نتفاوض بشكل جدي مع شركة «فايزر» حول ذلك.

وتابعت: «مصر مفتوحة على كل العقود زي ما حضرتك أشرت ده تنافس عالمي في وقت حرج وفيه محدودية في الإنتاج، ومن هذا المنطلق تفاوضنا مع (سينوفارم)، ونتفاوض حاليا على تصنيع اللقاح الصيني (سينوفارم) في مصانع (فاكسيرا) وخطوط الإنتاج جاهزة ومنظمة الصحة العالمية أشادت بها».