بعد تطعيمه بـ«فايزر».. نقل أحد الأطباء إلى العناية المركزة في المكسيك

وافقت السلطات المكسيكية، في 12 ديسمبر من العام الماضي، على الاستخدام الطارئ لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بعد حصولها على ترخيص من هيئة «كوفيبرس» للرقابة الصحية.

ويعتمد لقاح «فايزر» والذي تم تطويره من جانب شركة «فايزر» الامريكية وشركة«بيوتنيك» الالمانية على تقنية تعتمد على «مرسال الحمض النووي الريبي».

وأمس السبت، أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أنه تم نقل أحد الأطباء إلى العناية المركزة بعد تطعيمه بلقاح «فايزر»، على إثر إصابته برعشة وصعوبة في التنفس وأعراض التهاب الدماغ، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت دراسات، في وقت سابق، إلى أن لقاح «فايزر» الأمريكي، أثبت فاعليته بنسبة 95% ضد كورونا المستجد «كوفيد 19».

واللقاح الأمريكي، عبارة عن جرعتين بفاصل 3 أسابيع بينهما، كما يجب حفظ اللقاح في درجة حرارة 70 درجة مئوية تحت الصفر.

وأوضحت الصحة المكسيكية، في تقرير، أن الطبيب «32 عاما» تم إدخاله إلى العناية المركزة بعد إصابته بطفح جلدي وتشنجات، وصعوبة في التنفس خلال نصف ساعة بعد التطعيم باللقاح الأمريكي.

وكانت وزارة الصحة في المكسيك، أعلنت الشهر الماضي، أنها سجلت 24 عرضا جانبيا لاستخدام اللقاح الامريكي.

وقالت وزارة الصحة المكسيكية، في ذلك الوقت إن من بين الأعراض انخفاض نشاط الجهاز التنفسي، ونقص معدلات السكر في الدم، والشعور باختلال التوازن.

وذكر موقع «وورلد ميتر»، أن إجمالي الإصابات بكورونا في المكسيك بلغ1.437.185، فيما وصلت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد126.507، بينما بلغت حصيلة التعافي من الفيروس 1.083.768.

ويحتوي لقاح «فايزر» على جزء من الحمض النووي الريبي استخلصه العلماء من «كورونا»، وتم تحويله إلى لقاح يحتوي على جسيمات نانوية دهنية تحيط بشريط من المادة الوراثية ذاتها.