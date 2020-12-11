اليوم.. بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس جنازة مطران بورسعيد

يترأس البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، اليوم الجمعة، صلاة تجنيز المطران نيفن، مطران بورسعيد وتوابعها، بدير مارجرجس بمصر القديمة في القاهرة، بحضور أسرة المطران الراحل التي حضرت من اليونان لوداعه.

وأعلنت بطريركية الروم الأرثوذكس، اعتذار البابا ثيؤدوروس الثاني، عن حضور الاحتفال بعيد كنيسة القديس نيقولاوس الأثرية في منطقة الإبراهيمية في الإسكندرية، الذي كان مقررا اليوم، بسبب ترأسه خدمة صلاة جناز المتروبوليت نيفن.

وكشفت البطريركية، أن المطران "نيفن"، توفي بغيبوبة سكر وليس كما أشيع بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، فحسب الأنبا نقولا، المتحدث الرسمي باسم بطريركية الروم الأرثوذكس في مصر، أن المطران الراحل مريضًا بداء السكر (السكري) وباغتته غيبوبة سكر وهو وحيدًا في مقر المطرانية، وحينما لم يره أى من أبناء رعيته حاولوا الاتصال به في مقر المطرانية فلم يتلقوا اي استجابة على الاتصال، ما دفعهم إلى إبلاغ الشرطة من أجل فتح باب المطرانية، وبالفعل تم فتح الباب بواسطة الشرطة فوجدوا المتروبوليت نيفن جالسًا بالبجامة وقد فارق الحياة.

وقرر بطريرك الروم الأرثوذكس، تعيين المتروبوليت ناركيسوس، مطران نفكراتوس والوكيل البطريركي بالإسكندرية، قائم مقام على إبراشية بورسعيد وتوابعها.

والمطران الراحل ولد باسم نيكيتاس تسافاريس عام 1959 في نيقية بمنطقة أتيكا في اليونان، وأتم دراسة علوم اللاهوت في كلية اللاهوت بأثينا، وفي عام 1982 ترهب بدير "إنجراثوس" بجزيرة كريت، وفي عام 1984 رسم كاهنًا واتخذ اسم "القديس نيفون" ليكون شفيعًا له، ثم في عام 2005 تم إعارته لبطريركية الاسكندرية وسائر أفريقيا، في حبرية بابا وبطريرك الاسكندرية وسائر أفريقيا ثيؤدوروس الثاني، وعُيّن رئيس دير مار جرجس البطريركي في منطقة مصر القديمة بالقاهرة، كونه مسؤولاً مسؤولية كاملة على ترميمه وتجديده بالكامل.

وفي 6 أكتوبر 2009، تم ترشيح البابا ثيؤدوروس الثاني لمجهوده في الإشراف على ترميم وتجديد الدير البطريركي، انتخب أسقفًا مساعدًا للبطريرك، وفي 18 أكتوبر 2009 تمت رسامته أسقفًا على الدير، بلقب أسقف البابليون (وهو اسم الحصن المبني على أحد أبراجه كنيسة القديس جيورجيوس)، ثم في 26 نوفمبر 2014 تم انتخابه بالإجماع من المجمع المقدس السكندري ميتروبوليتًا على إبراشية بيلوسيو (بورسعيد) وتوابعها.