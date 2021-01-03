أكرم حسني: أنا «أوبن مايند» مع بنتي.. وطريقة تربيتنا مش هتنفع دلوقتي

قال الفنان أكرم حسني، إن كل شخص له مسؤولياته في المنزل، فزوجته لميس، مسؤولة عن الأولاد بكل احتياجاتهم، وهو مسؤول عن العمل ليقدم لهم مستوى معيشيا جيدا، بالإضافة لعمله في شيء يحبه، متابعا: «أنا أب أوبن مايند مع ابنتي (رُبا) فالطريقة التى تربينا بها لا تصلح مع هذا العصر».

أكرم حسني: لا أبكي أمام أحد.. «دموعي دايما مع نفسي»

وأضاف «حسني» خلال لقاء ببرنامج «السيرة»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، أنه لم يبكي مرة أمام زوجته، متابعا: «أنا من عادتي لا أبكى أمام أحد ودموعي دايما مع نفسي»، لافتا إلى أنه عندما حملت زوجته في المرة الأولى في ابنته (رُبا) فرح جدا، لأن كان حلمه أن يتزوج وينجب أطفالا، ودخل معها غرفة العمليات أثناء الولادة وقام بتصوير الحدث، وفي المرة الثانية فعل ذلك أيضا وكان دائما يدعو الله أن ينجب ولدا وبنتا ولم يخذله الله، وبعد الأولاد أصبح مسؤولا أكثر و»بيتوتي».

أكرم حسني: أولادي هيقرروا مستقبلهم

وتابع الفنان أكرم حسني، بأنه من الأفضل أن يكون صديقا لأولاده، حيث أخذ قرارا هو ووالدتهم ألا يقرروا مستقبلهم، لافتا إلى أنه كان يعاني من ذلك في الماضي، لذلك قرر إعطائهم المساحة ليختاروا كل شيء، ورسالته لزوجته لميس، أنه سيظل يحبها لآخر عمره، ودائما يعلم أولاده ألا يكذبوا وألا يتحدثون عن الغير ولا يحكموا على أحد وأن يعطوا مساحة للاختلاف.

أكرم حسني: مفيش أب مش خواف قصاد أولاده

وأشار إلى أن أولاده جعلوه «خواف»، متابعا: «مفيش أب مش خواف قصاد أولاده، لأنهم نقطة ضعفنا»، وإذا مرض أحد أولاده يتحول لطفل صغير، لافتا إلى أن ابنته تحب الموضة وتنسيق الملابس، بينما ابنه «ياسين» يحب لعب «البلايستيشن».