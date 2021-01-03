أكرم حسني: التمثيل مع عادل إمام حلم.. وشخصية أبو حفيظة «وش الخير»

قال الفنان أكرم حسني، إن من أفضل الأيام بالنسبة له عندما قدمه المطرب عمرو دياب، على مسرح الرياض، مبديا إعجابه الشديد به، فهو لديه القدرة على الاستمرارية والنجاح والتفرد دائما، كما أنه يحب شخصية «أبو حفيظة» جدا: «هي وش الخير علي، والمنتجون هم من حبسوني في الكاراكتر ده».

أكرم حسني: حظي في السفر قليل

وأضاف «حسني» خلال لقاء ببرنامج «السيرة»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، أن حظه في السفر قليل فلا توجد سفرية له اكتملت بشكل طبيعي: «أتذكر في إحدى المرات سافرت للبرازيل، وبمجرد وصولنا علمت أنها غُلبت في الكرة بنتيجة 7-0، وكان يوما حزينا عليها، وعاملنا الناس هناك أسوأ معاملة، وعند عودتنا تأخرنا على الطائرة، ولم نجد صديقنا معتز بهنسي الماكيير، فنادينا عليه في الميكروفون».

سبب رفض المشاركة في «عفاريت عدلي علام»

وعن رفضه المشاركة في مسلسل «عفاريت عدلي علام» قال: «حلم أي ممثل أن يقف أمام الزعيم عادل إمام، ولكن في وقت ما عُرض علي المسلسل كان هناك تحضير لمسلسل ريح المدام، ورأيت أن تركيبته أقرب لي، وشعرت أنه سيقدمني بشكل أفضل، وحينها قلت لرامي إمام، إني تحت أمر عادل إمام، ولكنني أشعر بأن ريح المدام أفضل لي».

أكرم حسني: «عمرو أديب أثر فيا»

وتابع الفنان أكرم حسني: «هناك بعض الشخصيات التي أثرت في حياتي مثل الإعلامي الكبير عمرو أديب، فهو كان مؤمنا بي جدا، وكذلك المخرج محمد كونيا، صاحب فضل علي، والمخرج رامي رزق الله، مخرج برنامج أسعد الله مساءكم، الذي أقنعني أن أظهر بشخصيتي في البرنامج حتى يتعرف علي الجمهور، وأخيرا صديق عمري ومدير أعمالي».