وزيرة الصحة عن زيادة إصابات كورونا: الناس بتاكل في المطاعم «IN DOOR»

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، سببا من أسباب ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» في مصر، حيث ذكرت أن بقاء المواطنين في أماكن مغلقة وراء هذا الأمر، حتى وإن ذهبوا للمطاعم فهم يجلسون «IN DOOR» وليس «OUT DOOR» وهذا سبب نوعًا في زيادة الإصابات بكورونا وتوقعنا هذا الأمر وحدث.

نقدم أدوية البرتوكول العلاجي مجانًا للمرضى بنسبة 100%

وأضافت «زايد»، خلال حوارها في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «MBC مصر»، أن الوزارة تقدم البرتوكول العلاجي في مستشفيات وزارة الصحة مجانًا للمرضى بنسبة 100%، كما يتم تقديم الأدوية الغالية في الثمن وغير المتوفرة سوى في وزارة الصحة للمستشفيات الخاصة مجانًا، وتشترط عليها عدم وضع تكلفتها على المريض.

مهمة الوزارة إنقاذ الأرواح سواء بمستشفيات حكومية أو خاصة

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن مهمة الدولة إنقاذ الأرواح، فبمجرد احتياج أي مستشفى خاص لأي علاج يتم إرساله على الفور لها مجانًا ولا تُحاسب المريض عليه ويتم التشديد على هذا الأمر من خلال الاجتماعات المتكررة لها مع رؤساء مجالس المستشفيات الخاصة في مصر، ويتم أيضا تزويد المستشفيات الخاصة بالأكسجين.

هناك أدبيات للتعامل في الوباء ويجب التكاتف لإنقاذ الأرواح

وأوضحت أننا نمر بمرحلة وباء، وهناك أدبيات التعامل في الوباء حيث يجب التكاتف مع بعضنا البعض لإنقاذ الأرواح أيًا كانت هذه الأرواح سواء في مستشفيات حكومية أو خاصة، كما أن أي حالة تحتاج لرعاية مركزة أو تنفس صناعي حتى ولو لم تتشخص في وزارة الصحة يتم علاجها واستقبلها على الفور، حتى وإن كانت تابعة للعزل المنزلي وساءت.