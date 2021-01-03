زايد: بيان «الصحة» اليومي لا يزيد عن 15% من إجمالي مصابي كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الأعداد المعلنة في العالم نتيجة فيروس كورونا لا تمثل أكثر من 10% من الواقع، ولكن هذا لا يعني أن الواقع به حالات صعبة، وكل الحالات الصعبة تلجأ للأنظمة الصحية سواء في مصر أو العالم كله.

إحنا بنعلن 100% من اللي بيجيلنا

وأضافت «زايد»، خلال لقاء ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، «85% من الإصابات ميعرفش إنه مريض أساسا، لكن اللي معلن في مصر أو في أمريكا أو فرنسا أو إيطاليا هي الناس اللي جت للنظام الصحي واتسجلت عندنا، احنا بنعلن 100% من اللي بيجيلنا».

الوزارة تستوعب كل الحالات الحرجة

وأشارت إلى أن أي حالة تحتاج رعاية مركزة أو جهاز تنفس صناعي، تلجأ للوزارة، حتى وإن لم تكن مشخصة لديهم، أو حتى كونها حالة بسيطة ثم تدهورت نسبيا، والمقدم الرئيسي هي الوزارة وتستوعب كل الحالات الحرجة.

كتابة أسباب الوفاة نتيجة كورونا

وأوضحت أن الوزارة لديها منظومة للمواليد والوفيات مربوطة مع وزارة الداخلية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ولا يمكن أن يكون هناك وفيات نتيجة فيروس كورونا، ويتم كتابة سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية، وحتى وإن توفي خارج وزارة الصحة يتم كتابة سبب الوفاة بكورونا.

3.3% من وفيات 2020 بسبب كورونا

ولفتت إلى أن إجمالي وفيات كورونا في 2020 تصل إلى 3.3% من إجمالي وفيات مصر، وأي حالة لم تسجل نتيجة عدم لجوئها للوزارة، وإذا عادت واحتاجت للخدمة المقدمة للوزارة يتم تسجيلها.

الحالات البسيطة متعرفش أنها مصابة

وتابعت: «زي العالم، الحالات البسيطة تشكل 85% من الحالات متعرفش أنها مصابة يا إما حالات بسيطة جدا تاخد علاج بسيط مخفض للحرارة وبتروح الشغل تاني».