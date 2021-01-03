التعليم تدرس استكمال العام الدراسي أون لاين حال ساءت أوضاع كورونا

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ الوزارة بدأت وضع سيناريوهات استكمال العام الدراسي الحالى 2020-2021، بعد تأجيل امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم، والتى كان من المفترض بدءها في 10 يناير الحالي، وبينها استكمال الفصل الدراسي الثاني أون لاين، حال ساءت الأوضاع بسبب تفشي فيروس كورونا، لحماية الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إنّ تأجيل امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم، جاء بناء على تعليمات اللجنة العليا لفيروس كورونا، لحماية الطلاب والمراقبين ومشرفي الامتحانات من الفيروس، مشيرا إلى أنّ الوزارة قررت تعليق مجموعات التقوية حتى 20 فبراير المقبل، وعدم إلغائها لحين وضوح الرؤية بشأن توغل الفيروس.

وأكد المصدر أنّه غير مسموح على الإطلاق لأي مدرسة بالسماح لطلابها بالنزول حتى يوم 20 فبراير، وجرى مخاطبة المديريات التعليمية بتنفيذ القرار بدءا من اليوم الأحد الموافق 3 يناير الحالي.

وأضاف المصدر، أنّ الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، ستنفذ إجراءات صارمة داخل المدارس في الأول من فبراير المقبل، تشمل تعقيم محيط المدارس والفصول الدراسية وفناء المدارس وتعقيم المقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب وتطهير دورات المياه، وتوفير أدوات التعقيم والتطهير داخل المدارس، إضافة إلى تجهيز غرف العزل في المدارس بالمستلزمات الطبية.

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ كل السيناريوهات مطروحة لاستكمال العام الدراسي الحالي 2020-2021، تحت أي ظرف، مشيرا إلى أنّ فكرة إلغاء الدراسة غير مطروحة على الإطلاق، وأنّ الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي سار بشكل منتظم وطبيعي قبل اتخاذ قرار تأجيل الامتحانات، بعد تزايد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا طبقا للبيانات الرسمية لوزارة الصحة.

وأضاف شوقي، لـ«الوطن»، أنّه بداية من اليوم سيتم استكمال الفصل الدراسي الأول أون لاين، ولن يتم حذف أي أجزاء من المناهج، وقبل 20 فبراير المقبل، ستكون الوزارة وضعت الشكل النهائي لاستكمال العام الدراسي الحالى وأيضا كيفية عقد الامتحانات، موضحا أنّ العام الدراسي 2020-2021، سيظل استثنائيا بسبب تحديات وصعوبات جائحة كورونا.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنّ استكمال العام الدراسي الحالي أمر حتمي للحفاظ على مستقبل ابنائنا الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، لافتا إلى أنّه سيتم اتخاذ اللازم لحماية الطلاب من كورونا، حال صدر قرار بعودة فتح المدارس مرة أخرى، كما أنّ الجميع داخل منظومة التعليم يعمل من أجل إنجاح هذا العام الدراسي والخروج به لبر الأمان.