التعليم العالي توضح حقيقة ترحيل امتحانات التيرم الأول إلى نهاية العام

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة ما نسب إليه من تصريحات بشأن «أنه من الوارد تأجيل الامتحانات إلى نهاية العام بسبب فيروس كورونا».

وقال عبدالغفار: «أنا مقولتش الكلام دا ومش عارف جابوه منين، وأنا مقولتش كدا واسمعوا البرنامج".

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020ـ 2021 قائمة في موعدها المحدد من قبل مجلس الوزراء بعد إجازة منتصف العام الدراسي الجامعي، مؤكداً أن أي مستجدات تتعلق بها هو قرار دولة ولا يكون منفرداً، وكذلك نمط وآليات تنفيذها يحددها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وأكد المتحدث باسم التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعات تعمل حالياً وبكفاءة من خلال المنصات التعليمية في استكمال الدراسة والمقررات الدراسية، مشيراً إلى أن أي سيناريو أو إجراء سيتم وفقاً للمعطيات الصحية التي تتم وترصد على أرض الواقع، لافتا إلى أن التحرك يتم حاليا في اتجاهين، الأول حق المواطن في الصحة، والثاني حق المواطن في التعليم.

وتابع أن الامتحانات ستتم في موعدها، مشيراً إلى أن الجامعات الحكومية مرتبطة بشبكة وايرلس وخطوط داخلية، موضحاً أن قرارات الامتحانات وفقاً للمعطيات والأطر والمستجدات ووفقا للتقييم والوضع الصحي.