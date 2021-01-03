7 إجراءات لمواجهة البرامج الطبية المخالفة: عضوية النقابة شرط الظهور

وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الأطباء، إطارا لمواجهة فوضى البرامج الطبية وظهور غير المتخصصين، فضلا عن الترويج لعقارات وأدوية سواء كانت مغشوشة أو يتم الترويج لتناولها دون إشراف طبي، وتضمن هذا الإطار 7 إجراءات في صورة مهام واشتراطات موزعة بين المجلس والنقابة.

وتتضمن الإجراءات التي تم الاتفاق عليها ما يلي:

1- شرط الحصول على عضوية النقابة للضيف الذي يظهر بصفته طبيبا.

2- شهادة بيان الحالة للطبيب الذي يظهر في البرامج الطبية.

3- قيام نقابة الأطباء برصد البرامج غير المختصة.

4- حظر ظهور الأطباء غير المختصين.

5- قيام نقابة الأطباء بعمل نشرة شهرية بالعقاقير والأدوية التي يتم الإعلان عنها لبيان مدى جدواها.

6- التحذير بعدم تناول أي دواء دون إشراف طبي.

7- قيام الأعلى للإعلام بتنظيم بيع الهواء في بعض البرامج والقنوات الفضائية.

اجتماع مرتقب للأعلى للإعلام مع نقابات طبية

وكان عدد من النقابات الطبية لاسيما نقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان قد طالبوا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتدخل لوقف فوضى البرامج الطبية، وعقد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أكثر من اجتماع معهم للاتفاق على ما يمكن اعتباره كودا أو إطارا لمواجهة هذه المخالفات ووضع أطر لتنظيم ظهور الأطباء في البرامج التليفزيونية وكذلك إعلانات المنتجات الطبية لحماية المرضى والمواطنين، وتنقية المهنة من الدخلاء والمدعيين.

وقال الكاتب الصحفي كرم جبر، إن هذه الإجراءات لا تهدف للتقييد أو المنع ولكن تسعى إلى تنقية المهنة ممن وصفهم بغير المتخصصين الذين يسيئون للأطباء ولحماية المرضى من الإعلانات غير الصحيحة التي تروج لمنتجات ليس لها فعالية لعلاج الأمراض، لافتا إلى أنه سيتم ترتيب لقاء مشترك بين نقابات الأطباء والصيادلة والأسنان لمناقشة تنظيم ظهور الأطباء إعلاميًا.

وقال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إنهم لجأوا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بسبب وجود مشكلة كبيرة في ظهور الأطباء وغير الأطباء في وسائل الإعلام والحديث في أمور طبية ليسوا على دراية بها، وكذلك التسويق لمنتجات قد تكون غير صحيحة، والإعلان عن أرقام هواتفهم وعناوينهم وهي أشياء ليست من أصول المهنة.