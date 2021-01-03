مستشفى الحسينية يتصدر تويتر.. ومغرّدون: لازم نلتزم.. إحنا في خطر

أطلق عددا من مستخدمي موقع التغريدات القصيرة تويتر، هاشتاجا بعنوان مستشفي الحسينية، بعد وفاة العديد من مرضي كورونا إذ سيطرت حالة من الحزن عليهم، مطالبين بمعاقبة المسؤولين عن وفاتهم خاصة بعدما تردد أنها بسبب نقص الأكسجين.

وأشاد عدد من المواطنين بجهود هيئة التمريض داخل مستشفيات العزل، خاصة بعد انتشار فيديو لممرضة تظهر عليها علامات الصدمة وهي جالسة على الأرض، بعد مصرع العديد من المواطنين نتيجة لنفاذ الأكسجين، وهرولة العديد من الأطباء لمحاولة إنقاذ الآخرين.

تعليقات مستخدمي تويتر

وغرّد حسابا يدعى جمال: «أنا عاوز أقول حاجة بس عن صاحبي، كان عريس وفرحه في 13/2، قلب أهله مكسور».

كما غرّد حسابا يدعى محمد إبراهيم: «هذه نتيجة الاستهتار واللامبالاة والروشنة اللي عند الناس، طيب عايزين نشوف أصعب من فيديو العناية المركزة إيه عشان نحس إن إحنا في خطر بجد، صورة الممرضة دي هتبقى من أصعب الصور اللي هنشوفها في حياتنا، ربنا يرحم المتوفين ويشفي كل مريض يارب».

وأضاف حساب باسم «محمد»: «ده بيبقى شكل الممرضة أو الدكتورة اللي بتاخد صدمة موت المريض، اللي مش عارف يتنفس وبيموت بين إيديها وهي عاجزة قليلة الحيلة، لكن لما يكون السبب عدم وجود أكسجين في مستشفى عام زي العناية المركزة في مستشفى الحسينية المركزي، تبقى دي جريمة قتل عمد بالترك مش مجرد موت مريض نتيجة مرض تنفسي».

وغرّد حسابا يدعى «أحمد سنباطي»، إذ نشر صورة للمرضة التي أصيبت بالصدمة، معلقا: «ينام هو مطمئن البال، وتنامي أنتِ عيناك مفتوحة من الألم، فليس لنا أحد سوى الله، يرفع عنا وينجينا مما نحن فيه».

كما شارك حساب يدعى «سارة» الصورة ذاتها، مغرّدا: «الصورة دي محزنة بشكل قاسي أوي، بتوصف إحساس العجز والصدمة اللي بعد فوات الآوان، ربنا يكون في عونهم ويقويهم، وياريت الناس تخلي بالها من نفسها وتقدر الوضع وتحس بالناس دي وبتعبهم، وربنا يرحم كل مريض ويصبر أهاليهم، وعدينا منها سالمين ومتوجعناش لا في قريب ولا غريب».

ومن ناحيته أرجع الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفاة 4 مرضى بمستشفى الحسينية، فجر اليوم، إلى إصابتهم بأمراض مزمنة وإصابة أحدهم بجلطة.

ونفى وكيل وزارة الصحة في تصريح خاص لـ«الوطن»، ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول انقطاع الأكسجين عن مرضى العناية المركزة؛ مؤكدًا احتجاز 17 طفلًا داخل الحضانات بالمستشفى، ولم يتأثروا بشيء.