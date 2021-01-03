مصادر: لا مد للتقديم في وظائف الضرائب بعد نهاية يناير.. والإقبال ملحوظ

دعت مصادر مسؤولة بمصلحة الضرائب المصرية، الخريجين وأوائل الجامعات، إلى انتهاز فرصة إعلان مسابقة الضرائب لشغل 300 وظيفة مأمور فحص، والتقديم لشغل هذه الوظائف، خاصة لمن فاته موعد التقديم في المسابقة الأولى نهاية ديسمبر الماضي، والتي خُصصت لشغل 1700 وظيفة.

لا قبول للأوراق غير المستوفاة

وقالت «المصادر» لـ«الوطن»، إن تقديم الأوراق مستمر حتى 31 يناير الجاري عبر البريد الإلكتروني «eg.gov.mof.Jobs://h»، دون تمديد للموعد بعد ذلك، مشيرةً إلى أن الإقبال ملحوظ في أول ثلاث أيام للتقديم.

وأكدت المصادر عدم الالتفات إلى طلبات التوظيف غير المستوفاة لشروط التقديم، أو التي تقدم باليد، أو التي ترد قبل أو بعد المدة المحددة لتلقي الطلبات.

الاختبارات إلكترونية والقبول بعد مراجعة أصول المستندات

وتعقد اختبارات التقييم في صورة إلكترونية على الحاسب الآلي، وتقبل الأعداد المطلوبة بعد مراجعة أصول المستندات المطلوبة، طبقًا لترتيب المتقدمين في نتيجة اختبارات التقييم الإلكترونية إضافة إلى المقابلة الشخصية.

وكانت مصلحة الضرائب المصرية، أعلنت عن طلبها خريجين لشغل وظائفها الشاغرة من الحاصلين على بكالوريوس علوم الحاسب الآلي، أو تكنولوجيا المعلومات أو الإحصاء وعلوم الحاسب، أو نظم المعلومات بتقدير عام جيد على الأقل، بشرط ألا يتجاوز سنهم عند التقديم 27 سنة.

ويتم تقديم طلبات شغل الوظائف على البريد الإلكتروني (eg.gov.mof.Jobs://https)، بداية من 30 ديسمبر ولمدة شهر، متضمنةً ما يلي:

1 - استيفاء بيانات طلب التوظيف المتاح على الموقع الرسمي لوزارة المالية للمستوفين لشروط التقدم فقط، وتحميل صورة من المؤهـل الدراسي الحاصل عليه المتقدم على الموقع.

2 - تحميل صورة من شهادة الميلاد المميكنة للمتقدم على الموقع، تحميل صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم على الموقع، على أن تكون سارية في تاريخ هذا الاعلان.

3 - تحميل صورة من شهادة تبين الموقف من التجنيد لأداء الخدمة العسكرية على الموقع، وذلك بالنسبة إلى المتقدمين من الذكور.

4 - تحميل صورة من صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم على الموقع، على أن تكون صادرة بحد أقصى شهر واحد فقط سابق للإعلان باسم وزارة المالية.

5 - تحميل صورة شخصية للمتقدم على الموقع.

6 - تحميل صورة من شهادة الخبرة/ التدريب على الموقع للمتقدمين لفئة خريجي كليات التجارة فقط.