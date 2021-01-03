وزير الزراعة يتفقد أراضي التوسع الأفقي والحصر التصنيفي بالساحل (صور)

أجرى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه وفد من الخبراء والمتخصصين بتفقد الأراضي المخصصة للتوسع الأفقي بمنطقه الساحل الشمالي وجنوب الضبعة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية التوسع الأفقي وعمليات الحصر التصنيفي التفصيلي لها للتأكّد من صلاحية الأراضي للزراعة وتحديد التركيب المحصوليه لها.

وأكّد وزير الزراعة أهمية إجراء هذا الحصر كخطوة أولى لأن الدولة سوف تنفق المليارات من الجنيهات على هذا المشروع القومي الهام الذي يستهدف استصلاح وزراعة أكثر من 500 ألف فدان، سوف تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في سد جانب من الفجوة الغذائية في المحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح أنَّ هناك خبراء من وزارة الزراعة المتخصصين في هذه العمليات سواء من هيئه التعمير أو مركز بحوث الصحراء أو معهد الأراضي التابع لمركز البحوث الزراعية، إضافة إلى الاستعانه بالخبراء من جامعتي القاهرة والإسكندرية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع دائره الخبراء للوصول إلى نتائج أكثر دقة.

ونوه وزير الزراعة إلى أنَّ هناك متابعة مكثفة لهذا المشروع من رئيس مجلس الوزراء ولكل المشروعات التي تستهدف الأمن الغذائي.

وأضاف أنَّ جهود الدولة الحالية في مجال تدعيم مشروع تحديث منظومة الري والبحث عن محاور متعددة لإيجاد مصادر للمياه، مثل معالجة مياه الصرف الزراعي ‏ تستهدف جميعها توفير المياه اللازمة للتوسع الأفقي سواء في سيناء أو الساحل الشمالي الغربي والوادي الجديد أو جنوب الوادي وتوشكى وغيرها من المناطق المستهدفة للتوسع فيها.