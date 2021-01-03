الهند توافق على استخدام «أسترازينيكا» بعد عزل سلالة كورونا

بعد يوم من إعلان الهند نجاحها في عزل واستزراع السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والتي اُكتشفت في بريطانيا ديسمبر الماضي، منحت هيئة «تنظيم الأدوية» الهندية، الموافقة النهائية للاستخدام الطارئ للقاحين للفيروس طورته شركة «أسترازينيكا» البريطانية وجامعة أكسفورد والآخر شركة «بهارات بايوتك» الهندية.

وكانت شركة «أسترازينيكا»، قالت في نوفمبر الماضي، إن لقاحها فعال بنسبة 70 في المئة للوقاية من كورونا، فيما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، أنه ما يميز «أسترازينيكا»، استخدامه تقنية تقليدية، ما يجعله أقل كلفة وأكثر سهولة للتخزين.

وأوضحت إدارة شركة «أسترازينيكا» في ديسمبر الماضي، أنها قدمت طلب ترخيص للقاحها في 20 دولة، مشيرة إلى أنها بدأت دمج اللقاح «سبوتنيك V» الروسي مع لقاحها في تجاربها، لرفع فعالية اللقاح ضد كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

واضافت الشركة البريطانية أن التعاون العلمي مع معهد «جاماليا» الروسي، أمرا هام، سيساعد في الكشف عن إمكانات تركيبات اللقاحات.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الهند 10.324.631، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بكورونا 149.471، كما بلغ إجمالي حالات التعافي من الفيروس 9.927.310.

وأشار المجلس الهندي للأبحاث الطبية، في ديسمبر الماضي، الشهر الماضي، إلى تفاؤله بشأن تجارب التوصل إلى إنتاج لقاح هندي مضاد لكورونا.

وكان المجلس الهندي للأبحاث الطبية، قال أمس السبت، على «تويتر»، إن البلاد نجحت في زراعة سلالة كورونا الجديدة.

والزراعة تعني العملية التي تنمو بها الخلايا في ظل ظروف خاضعة للرقابة، خارج بيئتها الطبيعية.

واشار «الهندي للأبحاث الطبية»، إلى أن السلالة الجديدة من الفيروس مع كل تغييراتها المميزة، يتم الآن عزلها واستزراعها بنجاح من عينات وافدين من بريطانيا، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.