محافظ الشرقية يكشف تفاصيل وفاة 4 مصابين بكورونا داخل «عزل الحسينية»

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه تواصل مع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لمتابعة واقعة وفاة مرضى من مصابي كورونا داخل العناية المركزة بقسم العزل في مستشفى الحسينية المركزي.

وأضاف أن مديرية الصحة أرسلت لجنة إلى المستشفى للوقوف على كافة ملابساتها بعد تردد أنباء بين الأهالي أن الوفاة كانت بسبب نقص أو نفاد كميات الأكسجين، مشيرا إلى أن اللجنة ما زالت تتابع عملها.

وأشار إلى أنه تبين من المعاينة والفحوصات المبدئية وفقا للصحة أن عدد المتوفين 4 حالات وفاة في عناية العزل والحالات كانت أحدهم على فنت و2 سباب، وأنه يوجد 17 طفلا في الحضانات ومرضى محجوزون في العناية العامة و36 حالة مصاب كورونا في قسم العزل ولم يحدث أي وفيات بين هذه الحالات علما بأن الأكسجين المغذي في العناية المركزة لمرضى كورونا هو نفسه المغذي للحضانات والعناية العامة، وأنه وقت حدوث الوفيات كانت سيارة الأكسجين تغذي التنك ما يعنى أنه لا يوجد نقص أو نفاد للأكسجين، بالإضافة إلى أنه توجد شبكة احتياطية.

وأكد المحافظ أنه سيتم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة بعد استلام تقرير الصحة للتأكد من الوقوف على كافة الملابسات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو منذ قليل، قالوا إنه تم توثيقه من داخل مستشفى الحسينية المركزي ويظهر وفاة 7 من مرضى كورونا إثر توقف ضخ الأكسجين بسبب نفاد الأكسجين بالمستشفى.

وأظهر الفيديو وفاة عدد من الأشخاص داخل العناية المركزة وتواجد عدد من أعضاء التمريض داخل العناية، فيما قال موثق الفيديو إن جميع الموجودين بالعناية قد توفاهم الله، وطالب متداولو الفيديو بالتحقيق في الواقعة واتخاذ أي إجراءات في حال وجود أي تقصير تسبب في وفاة المرضى، ودعوا أي شخص يصاب بمرض كورونا بأن يُعزل في منزله ويتلقى العلاج.