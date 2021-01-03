35 سنة بهدلة ومرض.. «فادية» فتاة من ذوي الهمم تعيش بصحبة القطط

يحتاج ذوي الاحتياجات الخاصة إلى رعاية ومجهود مضاعف من قبل الآباء أو الأهل، نظرا لظروف بعضهم الخاصة التي يمرون بها، لكن هذا ما لم تجده فادية الفتاة التي بلغ عمرها الأربعين عاما، فقد تركها أخيها، بعد وفاة والدتها ووالدها، ولم يصبح لها ونيس سوى القطط.

35 سنة ، كلهم مرض وإهانة، حتى احتضنتها مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

تعيش بمسكن غير آدمى بشبرا الخيمة

وأكد محمود وحيد، مدير مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، لـ«الوطن»، أن فادية كانت تعيش بمسكن غير آدمى، يخلو من أي مظهر للنظافة بمنطقة شبرا الخيمة، نظرا لعدم وجود من يرعاها وتخلى الجميع عنها خاصة بعد وفاة والدتها.

أصيبت بغرغرينا القدم بسبب ارتفاع السكر

وأضاف وحيد أنه على الفور توجه لها فريق إنقاذ من مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، بعد ورود بلاغ عن الحالة، وتم نقلها للدار لتلقي الرعاية كاملة صحية ونفسية نظرا لخطورة وضعها الصحي.

وأشار إلى أنه فور وصولها الدار، وعرضها على الفريق الطبي الخاص بالمؤسسة، والكشف عليها تبين أنها تعاني من ارتفاع بالسكر ونقص الهيموجلوبين، كما أنها تعاني من عدة أمراض أخرى مثل قرح فراش من الدرجة الأولى، وجروح غائرة بجميع أنحاء الجسد، وخراج بباطن القدم أدى إلى تعرض القدم للإصابة بالغرغرينا بسبب ارتفاع السكر.

وتابع أنه تم عمل الإسعافات الأولية، إلى جانب الغيار على الجروح بشكل مؤقت، وضبط السكر، وإعطائها محاليل لرفع الهيموجلوبين في الدم، وذلك فور وصولها الدار.

إجراء أول عملية بالقدم لإنقاذها من البتر

وأضاف وحيد أنه تم نقلها من قبل فريق التمريض الخاص بالمؤسسة للمستشفى، وإجراء أول عملية بالقدم لها لإنقاذها من البتر، وضبط السكر، وإجراء فحوصات شاملة للإطمئنان عليها صحيا ونفسيا.

وأوضح مدير مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان أنه سيتم توجيه كل الدعم لها حتى تتعافى بشكل كامل، وإعادة تأهيليها حتى تصبح عضو فاعل في المجتمع، وقادرة على مواجهة الحياة، مؤكدا أن حالتها صعبة جدا وتحتاج إلى عملية تكلفتها مرتفعة للغاية.