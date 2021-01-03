إصابات قياسية ومطالب بالإغلاق ببريطانيا.. والصحة العالمية: بوادر للانتصار

بدأت إصابات فيروس كورونا المستجد في بريطانيا في الخروج عن السيطرة، حيث تسجل السلطات الصحية في البلاد ارتفاع قياسي بشكل يومي في معدل الإصابات الجديدة، ووصلت في آخر 24 ساعة إلى أعلى معدلاتها على الإطلاق، حيث سجلت أكثر من 57 ألف إصابة جديدة، لتسجل أعلى إصابات في أوروبا بأكملها.

لم تظهر مؤشرات عن تراجع فيروس كورونا حتى الآن، حيث تجاوز العالم، اليوم، حاجز الـ85 مليون كإجمالي إصابات بالفيروس التاجي حول العالم، بينما ارتفعت الوفيات إلى 1.8 مليون حالة، وفقًا لإحصاءات «وورلد ميتر».

وأعلنت نيوزيلندا تسجيل أول إصابات بالسلالة الجديدة للفيروس المكتشفة في بريطانيا، اليوم، حيث كشفت السلطات الصحية إصابة 5 أشخاص قادمين من المملكة المتحدة، إضافة إلى شخص قادم من جنوب أفريقيا، ووصلوا إلى نيوزيلندا خلال الفترة بين 13 و25 ديسمبر الماضي، ويخضعون حاليا للحجر الصحي، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية.

وفي ألمانيا طالبت الولايات الأكثر تضرا من البلاد تمديد قيود الإغلاق المفروضة على البلاد حتى 31 يناير الجاري، وذلك للسيطرة على تفشى الفيروس خاصة بعد تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية رقما قياسيا جديدا في الإصابات اليومية، التي ارتفعت لأكثر من 275 ألفا، وفقا للبيانات التي نشرها مشروع «تتبع كوفيد»، عبر حسابهم الرسمى على «تويتر»، وسجلت 2367 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، أمس.

بينما ترى منظمة الصحة العالمية أن هناك بوادر للانتصار على «كوفيد -19» هذا العام، وفقا لتصريحات المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس لشبكة «BBC»، قائلة إن اللقاح لا يكون فعالا إلا في حالة انخفاض معدلات العدوى، وبالتالي من المهم الحفاظ على معدلات العدوى منخفضة أثناء عملية التطعيم، لكن ذلك يعتمد على سلوك الناس، ومدى إحساسهم بالمسؤولية تجاه خطورة الفيروس.