مستشار الرئيس: مواجهة كورونا تحتاج لجهود مشتركة بين الدولة والمواطنين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤن الصحية والوقائية، إننا نمر بمرحلة زيادة أعداد المصابين فيما يخص فيروس كورونا، والدولة تبذل كل الجهود لمواجهة الفيروس، ولكن يجب أن تكون الجهود المبذولة مشتركة بين الدولة وبين المواطنين خصوصا مع انتشار المرض بين الناس، فيجب على المواطنين الالتزام بالتعليمات الاسترشادية والوقائية التي توجهها الدولة من أجل مواجهة فيروس كورونا.

الرئيس السيسي استعرض الموقف الوبائي بمصر مقارنة بالعالم

وتطرق تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، للاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي معه بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وزير المالية الدكتور محمد معيط، من أجل استعراض الموقف الوبائي بمصر مقارنة بالعالم، والزيادة في أعداد حالات المصابين، وعدد الحالات التي تدخل المستشفيات، وعدد الحالات التي تدخل الرعاية المركزة، وعدد الحالات التي تحتاج لتنفس صناعي، مؤكدا اهتمام الرئيس السيسي بتوفير الأماكن التي تتاح للمواطنين لتلقي الخدمة وتسهيل مهمة المرضى بتلقي العلاج بأقرب مكان، سواء كان بالمنزل تحت الإشراف الطبي أو بالمستشفيات.

الرئيس أكد على توفير عدد كافي من أجهزة التنفس الصناعي للمواطنين

وكشف تاج الدين أن الرئيس السيسي شدد على توفير كافة المستلزمات الطبية والوقائية بالمستفيات التي ضمن منظومة مواجهة فيروس كورونا، وتوفير الأدوية للمواطنين المصابين بالفيروس، وتوفير عدد كافي من أجهزة التنفس الصناعي التي تتاح للمواطنين المصابين، والتأكيد على وجود احتياطي استراتيجي من الاحتياجات والاستعدادت لمواجهة أزمة كورونا، ووجود كميات إضافية من غاز الأكسجين، سواء الأكسجين الغاز أو السائل، لدعم مراكز تقديم الخدمة بالمستفيات والحالات التي تحتاج للأكسجين بالمنازل.