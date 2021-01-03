موظفو المترو يبدأون حملات لضبط مخالفي ارتداء الكمامة لمواجهة كورونا

بدأ موظفو شركة مترو الأنفاق، صباح اليوم، الانتشار بجميع المحطات بالخطوط الثلاثة للمترو، تزامنا مع أول أيام تطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء، بتغريم المخالفين لارتداء الكمامات الطبية 50 جنيها داخل المواصلات العامة ومنها مرفق المترو، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، كما وفرت الشركة كمامات طبية بشبابيك التذاكر لبيعها للجمهور بسعر 2.50 جنيه، إضافة إلى تنفيذ كمائن سرية لضبط المخالفين غير الملتزمين بارتداء الكمامات.

وأكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أنّ هناك حالة من الانضباط داخل جميع محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا من خلال تغريم جميع الركاب المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، وسيتم تحرير الغرامة بشكل فوري عقب تحرير محضر ضد المخالفين، موضحا أنّ الهدف من ذلك حماية الركاب من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

وقال عبدالهادي، لـ«الوطن»، إنّ هناك كمائن سرية بالمحطات لضبط غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية، وتنفذ الشركة يوميا الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات العاملة بالخطوط الثلاثة، وتطهير المحطات كل ساعتين، وتعقيم مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وإلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، أنّ الشركة لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الركاب منذ ظهور الجائحة، ولجأت إلى تقليل زمن التقاطر بين القطارات لمنع زحام المواطنين على أرصفة المحطات وداخل عربات المترو، لمحاصرة انتشار كورونا، مؤكدا: «حماية المواطنين من أهم أولوياتنا».

وأشار عبدالهادي، إلى أنّ حركة سير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو منتظمة، ولا توجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل منذ صباح اليوم، موضحا أنّ غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي أزمات، وجميع فرق الصيانة والطوارئ منتشرة على أرصفة المحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة للتعامل معها بشكل فوري، لعدم تأثر حركة القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو.