لجان في مطروح لتطبيق غرامات الكمامة 50 جنيها للفرد

ناشد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، المواطنين بالالتزام بكل القرارات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها الدولة مع الالتزام بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي حفاظا على صحتهم وسلامتهم ومواجهة فيروس كورونا.

وقال شعيب إنه اعتبارًا من، اليوم الأحد، يجرى تطبيق غرامة فورية قيمتها 50 جنيه لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، مؤكدا أن هناك تعاون تام بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لمتابعة الموقف الخاص بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحالة امتناع غير الملتزم بسداد الغرامة وسيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وأصدر محافظ مطروح توجيهاته إلى رؤساء المدن والمراكز الثمانية على مستوى المحافظة وجميع الأجهزة المعنية بتنفيذ جميع قرارات مجلس الوزراء 2701 لمواجهة جائحة فيروس كورونا والتشديد على متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بكل حسم بالإضافة إلى تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم بمدن المحافظة.

وأكد شعيب أن هناك تكثيف للجان وحملات المرور على الفنادق للتأكد من الاشتراطات اللازمة للتشغيل لمواجهة تداعيات فيروس كورونا من خلال إدارة السياحة ومديرية الصحة ومجلس المدينة والسلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بمطروح، وكذلك حملات المرور على المطاعم والمقاهي والكافيتريات للتأكد من الالتزام بنسبة إشغال 50%، ومواعيد الإغلاق وجميع التدابير الوقائية، وتطبيق غرامة فورية في حالة رصد أية مخالفة مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفي حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة مدة الإغلاق والتعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

ونبه محافظ مطروح على تكثيف أعداد اللجان التي تقوم بالمرور على هذه المنشآت السياحية واتخاذ جميع الإجراءات القانوية ضد المخالفات على الفور.