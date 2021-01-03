توقف فيلم وحيد حامد عن حياة سعاد حسني.. وشقيقتها: «مفيش نصيب»

قالت جانجاه عبدالمنعم، شقيقة الفنانة سعاد حسني، إنَّ الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي غادر دنيانا أمس السبت، كان لديه مشروعًا بشأن كتابة سيناريو فيلم بشأن مشوار حياة السندريلا.

وأضافت «جانجاه» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ الفيلم الذي كان من المقرر أن يعكف السيناريست وحيد حامد على كتابته، سيتناول الأحداث التي مرت بها «سعاد» بشكل مكثف عن حياتها وكيفية دخولها الفن وعلاقتها بأسرتها ومعلومات عن المحيطين بها، «كانت هتبقى قصة حلوة ولكن قدر الله ماشاء فعل ومفيش نصيب».

وكشفت «جانجاه» عن عمل درامي كان من المفترض أن يقوم به الكاتب محفوظ عبدالرحمن، الذي توفي عام 2017 عن حياة السندريلا، متابعة: «كان بيقرأ الكتاب الذي أصدرته بعنوان (سعاد.. أسرار الجريمة الخفية) وكان معجبًا به جدًا، وطلبت منه يحوله إلى سيناريو لعمل درامي، ولكن للأسف لم يحدث لوفاته، وكان من المفترض أن يتناول محفوظ حياة سعاد مع أسرتها وبداية مشوارها والأحداث التي مرت بها وتصحيح لمعلومات تخصها تم تداولها بخلاف الحقيقة، وجريمة مقتلها في لندن ومن شارك فيها وكيف حدثت».

وعن توقف المشاريع الفنية الخاصة بـ«السندريلا» التي غادرت دنيانا عام 2001، قالت «جانجاه» إنَّ الحياة تسير، ولا تتوقف رغم رحيل المبدعين، وفي النهاية كل حاجة لها وقتها، والكتاب عن السندريلا موجود في كل الأحوال، ومن يريد أن يتناوله فنيًا يجب أن يكون على مستوى عالي مثل قامتي حامد، وعبدالرحمن.

«في داخلي عشرات الأدلة التي ترفض سيناريو النتحار، خاصة وأنّ الشرطة الإنجليزية نفسها لم تغلق ملف القضية ولم تؤكد هذه المسألة، بل هناك شبهات تدفع بالموضوع إلي الشق الجنائي وتميل إليه»، هذه السطور كتبتها الفنانة نادية لطفي التي يحل ذكرى ميلادها اليوم 3 يناير عام 1937، في مذكراتها وتحدثت من خلالها عما تردد بشأن وفاة سعاد حسني في لندن جراء انتحارها وليست وفاة طبيعية.