كواليس رفض وحيد حامد التعاون مع عبدالحليم حافظ: خطأ متكرر

كشف الناقد طارق الشناوي، كواليس رفض الكاتب الراحل وحيد حامد استكمال كتابة حلقات المسلسل الإذاعي «أرجوك لا تفهمني بسرعة» للمخرج محمد علوان، وبطولة العندليب عبدالحليم حافظ، عام 1973، بسبب تجاهل الإشارة إلى اسمه ككاتب للسيناريو.

تفاصيل هذه الواقعة جاءت في حوار للكاتب الراحل مع الناقد طارق الشناوي ضمن فصول كتاب «الفلاح الفصيح» الذي جاء بمناسبة تكريم الكاتب الراحل ضمن فعاليات الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فقال: «تولى الكاتب الراحل محمود عوض كتابة هذا المسلسل الإذاعي، ولكنه لم يتمكّن من استكماله حينها رغم إذاعة الحلقة الأولي منه، فاقتراح الإذاعي وجدي الحكيم الذي كان من المقربين لعبدالحليم حافظ الاستعانة بي، وكنت حينها مشغولاً بمسلسل إذاعي بعنوان (عبده كاراتيه) من بطولة عبدالمنعم مدبولي وصفاء أبو السعود».

وحيد حامد: فوجئت بعدم الإشارة لاسمي في «أرجوك لا تفهمني بسرعة»

وجاء على لسان الراحل في الكتاب: «كنت متخوفاً من العمل مع المخرج محمد علوان، لأنني شعرت أنَّه شخص مغرور، ولكن وجدي الحكيم أذاب كل مخاوفي فتوجهنا إلي منزل عبدالحليم، الذي طالب بتخصيص غرفة لي بمنزله لأبدأ عملية الكتابة، ولكني قلت لهم (لا أستطيع الكتابة إلا في بيتي) وكنت حينها أسكن مع كرم النجار، ومعتاد على الاستيقاظ فجراً والذهاب إلى أحد الفنادق للكتابة هناك، وبالفعل كتبت 3 حلقات وأرسلتها إليهم».

وتابع: «فوجئت عند استماعي للحلقة الثانية بعدم ذكر اسمي ككاتب للحوار، فتحدثت مع وجدي الحكيم الذي أكّد أنَّه خطأ سيتمّ تصحيحه، ولكن الأمر تكرر من جديد فقررت التوقف عن الكتابة، وأبلغوني أن الأستاذة صفية المهندس، رئيسة الإذاعة، هي السبب فنصحوني بالتوجه إليها، وبالفعل ذهبت إليها».

وحيد حامد: رئيسة الإذاعة قالت لي: (هو إحنا معندناش غير وحيد حامد؟)

واستطرد الراحل في حديثه وقتها قائلاً: «فوجئت أنَّها قالت لي (أنت ليك مسلسل في صوت العرب؟) فأجبت بالإيجاب، فقالت (هو احنا معندناش غير وحيد حامد؟) فرددت (خلاص خليني في صوت العرب واعملي أنتي مسلسل عبدالحليم في الشرق الأوسط) وحاول الأخير إثنائي عن قراري بمقترح أن هذا المسلسل سيتمّ تحويله لفيلم وسيُجري تصويره في لندن، وأنه سيتولي سداد قيمة أجري من جيبه، ولكني رفضت».

وأردف: «ظننت حينها أن عبدالحليم غضب مني، ولكني ألتقيت به في أثناء جلوسي مع زوجتي زينب سويدان، وجاء لمصافحتنا وقال لي نصاً (على فكرة أنت موقفك محترم وحقك وكويس إن فيه ناس لسة زيك كدة)»