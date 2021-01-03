الخميس.. الحكم في طعن «المعزول» على قرار تجميد مجلس إدارة الزمالك

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوي المقامة من رئيس الزمالك المعزول، وأحمد عادل عبدالفتاح، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضي، ومحمد أنور، وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، والتي طالبوا فيها بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة النادي، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات، للحكم بجلسة 7 فبراير المقبل.

وطالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمناً في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء من القضاة.

وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

واختصم الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.