بكري: وحيد حامد تعرض لمحاولات اغتيال كثيرة من قبل الإخوان

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه قبل أن يرحل الكاتب الكبير وحيد حامد كرم من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولم يكن هذا هو التكريم الأول له من المهرجان، ولكن تم تكريمه قبل ذلك كثيراً، مشيراً إلى أن مصر كلها كانت ملتفة حول وحيد حامد بكل ما كان يقوله وما يطرحه من أفكار.

وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، في برنامج «صباح الورد»، المذاع على فضائية Ten، أن وحيد حامد لم يبدأ كشفه ومواقفه الإبداعية في واجهة جماعة الإخوان الإرهابية وأهل الشر في مسلسل «الجماعة»، فهو كان دائما يكتب في مجلة روزاليوسف في وقت صمتت فيه أصوات كثيرة عن القول والكتابة فكان لديه موقف عقائدي وسياسي واضح من هذه الجماعة وأطروحاتها وكان دائما يحذر من خطورتها على الهوية الوطنية المصرية والهوية القومية العربية، فهذا موقف نشهد به جميعاً للكاتب المبدع الذي رحل.

تعرض للتهديد وبعض محاولات الاغتيال

وتابع أن التاريخ سجل لوحيد حامد الكثير من المواقف في هذا الإطار وخاصة أنه تعرض للتهديد وبعض محاولات الاغتيال أكثر من مرة، مؤكدا أنه كان وطنياً وكاتبا ملتزما بثوابت الوطن والأمة، فهو كان موجود دائما في كل المناسبات الوطنية، وكتاباته ومواقفه التي عبر عنها في أفلام عديدة كانت دائماً منحازة إلى مصالح الوطن والغالبية من أبنائه ومواجهة لكل مظاهر الانحراف والفساد داخل الوطن.

وأكمل: كان صوت المواطن العادي لذلك لم يكن أمرا غريباً أن يكون وحيد حامد معروف بالنسبة للإنسان والمواطن العادي «أنا شخصيا عرفته منذ 20 عاما، وكنت دايما بقابله في كازينو المريدين وكانت دايما قعدته المفضلة وكتاباته تبدأ من هناك، ولما كنت أروح الصبح بدري ألاقيه موجود بيتمشي أو يجلس على مائدة على النيل يتأمل ويفكر ويكتب».

فقدنا وحيد حامد في زمن كنا أحوج أن يكون موجود فيه

وزاد بكري، أن وحيد حامد كان ظاهرة إنسانية وإبداعية ووطنية وفقدناه في هذا الزمن الذي كنا أحوج أن يكون موجودا إلى جوارنا ومعنا كاتب بوزن وثقل وانتماء ووطنية ومواقف وحيد حامد، مؤكداً أنه تعرض لمحاولات استهداف من طيور الظلام وقوي الشر وكان يتعرض لتهديدات عديدة كشف عنها، «كان معاه حرس لكنه دايما كان بيطلب منهم أن يظلوا بعيداً عنه وكان رجلاً شجاعاً للغاية ودائما مستعد وبيقول أن طالما أنت أخدت موقف وهتدفع تمنه فلا تندم ولا تقلق».

وأوضح أن ما رأيناه من وحيد حامد على مدي السنوات الماضية عبر عنه الفنان عادل إمام بحزن شديد في بوست كتبه بعد رحيله.