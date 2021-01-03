وزير الاتصالات اللبناني يعلن إصابته بكورونا: سأواصل مهامي من العزل

أعلن وزير الاتصالات في حكومة «تصريف الأعمال» في لبنان، طلال حواط، إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، موضحًا على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أنَّه سيتابع مهامه الوزارية عن بعد، حيث سيلتزم بإجراءات العزل الصحي.

ويعد حواط، أول مسؤول في لبنان يعلن إصاباته بالفيروس خلال العام الميلادي الجديد2021.

واعتذر حواط، من كل من خالطه خلال الفترة الماضية، وأعرب الوزير اللبناني، عن أمله ألا يكون قد نقل العدوى إلى أحد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وطلب حواط، من كل من خالطه خلال الفترة الماضية أن يخضع لفحص «بي سي آر» pcr، وفقا لما ذكره موقع «النهار» اللبناني.

وفي 19 ديسمبر من العام الماضي، أعلنت وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية فارتينيه أوهانيان، أمس السبت، أن نتيجة فحص فيروس كورونا المستجد«كوفيد 19» الذي أجرته جاءت إيجابية.

وقالت أوهانيان في عبر «تويتر»، إنها تتمنى السلامة للجميع، داعية أي شخص خالطها الى الحيطة والانتباه».

وكانت لجنة الصحة البرلمانية في لبنان، أوصت في وقت سابق، بالإغلاق التام لمدة 3 أسابيع، في ظل الوضع الكارثي لمعظم مستشفيات العاصمة «بيروت» وبقية المحافظات التي وصلت إلى قدرتها الاستيعابية القصوى جراء تزايد الإصابات بالفيروس.

وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لينان، النائب السابق وليد جنبلاط، نشر عبر حسابه في موقع «تويتر» عدداً من الصور التي أظهرت عمليات تعقيم من كورونا، وقال ،إنه في بداية تفشي الفيروس، لجأ الحزب إلى تعقيم الأماكن العامة وتعميم الكمامات.

من جانبه، أشار موقع «ورلد ميتر»، إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في لبنان وصل إلى 186408، فيما بلغت وفيات كورونا 1489، واوضح الموقع، أن حصيلة حالات التعافي سجلت131000.

بدورها، أشارت «روسيا اليوم»، إلى أنه من المتوقع أن توصي لجنة وزاري ستجتمع غدا الاثنين بالإغلاق من 3 إلى 4 أسابيع مع حظر تجول تام على أن يتم استثناء الصيدليات وأماكن الطعام.