الإجراءات المتبعة لتغيير نشاط عداد المياه أو استبداله أو تركيبه

يفاجأ عدد كبير من المواطنين بارتفاع قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري للمياه، رغم تغيير عداده المتوقف أو المعطل.

المقارنة بين القراءة المسجلة بالعداد القديم وما تم المحاسبة عليه

وأكد مصدر مسؤول في شركة مياه الشرب بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أنّه في هذه الحالة سيتم محاسبة المشترك على القراءة الفعلية المسجلة بالعداد الذي جرى تغييره، ومقارنته بما تمت المحاسبة عليه فعلا، وعمل مذكرة بالخصم أو الإضافة للفرق بين القراءة التي يتم المحاسبة عليها بالمتوسط، حال توقف العداد والقراءة الفعلية بعد تغيير العداد المتوقف.

وحددت شركات مياه الشرب عددا من الإجراءت والمستندات التي يجب أن يتبعها المواطن، حال تقديمه لتركيب عداد جديد أو استبدال عداد معطل بعداد جديد، أو حال تغيير نوع نشاط عدادك التجاري.

الحالة الأولى

* حال رغبة المشترك بتركيب عداد جديد.

- اتجه لأقرب مركز خدمة عملاء بمنطقتك، ومعك: «صورة البطاقة رقم قومي حديثة، وصورة عقد الملكية أو الإيجار، وما يثبت أنّك داخل الحيز العمراني».

- سداد ثمن ملف مياه جديد ورسم معاينة.

- يجري المختصون بالشركة مقايسة ومعاينة على الطبيعة.

- يسدد المشترك رسوم المقايسة من أجور وأدوات التوصيل والتأمين.

- إدخال بيانات العميل بالحاسب الآلي لمتابعة قراءة العداد وإصدار فواتير المياه.

الحالة الثانية

* حال رغبة المشترك في استبدال عداد معطل بآخر جديد.

- الإبلاغ في أقرب مركز خدمة عملاء، وستتولى الشركة فحص العداد.

- سداد المستحقات السابقة على العداد إن وجدت.

- يتولى فريق من الشبكات والصيانة التركيب.

- سداد قيمة العداد الجديد.

- إخطار الحاسب الآلي في مركز خدمة العملاء ببيانات العداد الجديد لمتابعة القراءة ورصد الفواتير.

الحالة الثالثة

* حال رغبة المشترك في تغيير نوع نشاط العداد التجاري

- تقدم بطلب لأقرب مركز خدمة عملاء ومعك المستندات التي تثبت نوع النشاط الجديد.

- يتولى فريق من الشركة معاينة العداد فورا.

- تغير النشاط بالحاسب الآلي على النشاط الجديد.