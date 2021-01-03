سرفيس القاهرة يطالب بعدم استثناء الملاكي من قانون ارتداء الكمامة

قال اللواء عاطف غالي، المدير التنفيذي لجهاز السرفيس بمحافظة القاهرة، إن حملات جهاز السرفيس مستمرة على الطرق والمواقف منذ فترة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف لـ"الوطن"، أن اليوم يشهد حملات مكثفة من جهاز السرفيس والشرطة لمتابعة تطبيق قرار رئيس الوزراء بتوقيع غرامة فورية على كل من لا يرتدي الكمامة في وسائل المواصلات بمختلف أحياء القاهرة.

وأشار إلى إصداره تعليمات مشددة بعدم خروج أي سيارة من الموقف دون التزام الجميع من سائق وركاب بارتداء الكمامة حفاظا على سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا.

وتابع أن هناك نسبة التزام كبيرة من المواطنين فب الشوارع ترتدي الكمامات الطبية، مؤكدا أنه الجميع عدم التهاون في تلك الفترة العصيبة فالجميع فى مركب واحد، ومن لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية لا يضر نفسه فقط بل أسرته وكل المحيطين به.

وشدد على أن الحملات تراقب وسائل النقل العام والجماعي والميكروباص والأجرة حرصا على سلامتهم قبل أن يتعرضوا لدفع الغرامات المالية.

ونوه إلى أن المصلحة العامة تقتضي عدم استثناء أحد من تطبيق التزام ارتداء الكمامة، مؤكدا أن السيارات الملاكي معفاة من غرامة عدم ارتداء الكمامة وهذا يتطلب إعادة نظر بحيث يمكن إعفاء من يقود السيارة الملاكي من الغرامة في حالة وجوده بمفرده فقط داخل السيارة أما في حالة اصطحاب أسرة أو أكثر من شخص داخل السيارة فهذا أمر يقتضي ارتداء الجميع للكمامة داخل السيارة.

ولفت إلى أن عقوبة الغرامة الفورية لكل من لا يلتزم بارتداء الكمامة تطبق على كل وسائل المواصلات من السرفيس والميكروباصات وسيارات الفان والتاكسي وسيارات أوبر وكريم والتي نواجه صعوبة في تتبعها لكونها سيارات ملاكي، وبالتالى لا بد تطبيق القرار على الجميع بما فيها السيارات الملاكي لضمان التزام الجميع.