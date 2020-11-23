فتح باب التقديم على 16 شقة سكنية بمجلس مدينة بئر العبد

أعلن مجلس مدينة بئر العبد، في محافظة شمال سيناء، اليوم الاثنين، عن فتح باب التقديم على 16 وحدة سكنية شاغرة في عمارتين ضمن الشقق الخاصة بالفئات الأولى بالرعاية في حي "الغزلان".

وجاء في قرار رئيس مجلس المدينة، بالموافقة على فتح باب التقديم على هذه الشقق، أنه على من يرغب في تقديم طلب الحصول على وحدة سكنية، أن يتوجه إلى إدارة الإسكان بالمجلس، على أن تتوافر فيه الشروط المقررة.

وتتضمن المستندات المطلوبة بحث اجتماعي من مكاتب التضامن الاجتماعي، وخطاب من مركز المعلومات بمجلس المدينة يفيد بعدم وجود وحدة سكنية لديه، وخطاب من الضرائب العقارية يفيد بعدم ملكيته عقار، بالإضافة إلى عقد إيجار، وإيصال كهرباء من المؤجر، لإثبات تأجير وحدة سكنية، وإثبات تاريخ من الشهر العقاري.

كما تتضمن الأوراق المطلوبة شهادة وفاة الزوج بالنسبة للأرملة، وقسيمة الطلاق للمطلقة، وشهادة التأهيل المهني في حالة الإعاقة، إضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادات ميلاد الأبناء.

وتشمل كذلك خطاب إفادة من الكهرباء بعدم وجود عداد كهرباء لدى المتقدم، وإفادة من الإقامة تفيد باقامته في شمال سيناء لفترة لا تقل عن 10 سنوات، وبيان معاش، بحيث لا يزيد معاش المتقدم عن 1200 جنيه شهرياً، وأن يتم تقديم الطلب باسم رئيس مجلس المدينة، خلال فترة 3 أيام، وسداد ما عليها من متأخرات لصالح المجلس.