خبراء: زيادة الاهتمام بالتصنيع المحلي للسيارات هو الحل في 2021

انتهى عام 2020 أو عام الأزمات كما لقبه عدد من خبراء قطاع السيارات، بسبب حالة الارتباك التي وقعت خلال الشهور الماضية منذ مارس الماضى، بالإضافة إلى توغل ظاهرة «الأوفر برايس» داخل السوق المحلي بشكل كبير، بزيادة على سعر السيارة وصلت قيمتها إلى 40 ألف جنيه، وأيضًا الاعتماد وتطبيق أنظمة الديجيتال والبث في عرض السيارات الجديدة بطريقة «أون لاين».

قال الإعلامي خالد جودة، خلال حديثه في برنامج «عربيتي» المذاع على راديو مصر مع هشام الزيني، إن عام 2020 بدأ بطريقة صعبة وحدثت بعض الارتباكات في سوق السيارات ومعدلات المبيعات على مختلف السيارات، خاصة مع بداية شهر مارس الماضي، ولكن خلال الربع الأخير من العام المنصرم، بدأت الأمور تتحسن بشكل تدريجي، وأصبح هناك طلبا على السيارات أكبر من الطلب الذي وقع خلال الشهور الأولى من بداية أزمة كورونا.

وأضاف «جودة» أن شركات السيارات لم تكن على استعداد لمواجهة الأزمة الحالية منذ بداية العام، الأمر الذي ترتب على إعادة توقف حركة الإنتاج وغلق عدد كبير من المصانع، وتوقف عملية التصدير من الدول المنتجة للصناعات المغذية، وبالتالي توقفت عملية الاستيراد والتجميع المحلي فترة زمنية، وترتب على كل هذا ظهور «الأوفر برايس» بشكل كبير لزيادة الطلب وقلة المعروض من الموديلات داخل السوق المحلي؛ مشيرًا إلى أن وكلاء السيارات بالسوق المحلي بدأوا في زيادة الكمية المطلوبة من الشركات المصنعة، ولكن بسبب توقف حركة الإنتاج بسبب الإجراءات الوقائية لمواجهة الجائحة لم تكن لها القدرة على توفير المطلوب.

ونوه «جودة» خلال حديثه، إلى أن هناك عدة فوائد من الأزمة الحالية، منها الاعتماد بشكل أكبر على التصنيع المحلي، وليس التجميع فقط، والتأقلم مع السوق العالمي، حيث يعد الملاذ الوحيد للخروج من كل تلك الأزمات هو «التصنيع المحلي للسيارات».

ومن جانبه قال متسابق السيارات والإعلامي تامر بشير، «أصبح سوق السيارات خلال السنوات القليلة الماضية متعطشًا، مما يتيح فرصة زيادة السوق بموديلات وطرز جديدة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار بقطاع السيارات المصري والاهتمام بخطة التصنيع المحلي؛ كما أن المستهلك المحلي أصبح ذواقًا وبدأت الشركات في توفير متطلبات واحتياجات المستهلك بشكل أكبر من السابق».