الهند تصرح باستخدام لقاحي «كوفاكسين» و«أوكسفورد»

وافقت وزارة الصحة الهندية على استخدام لقاح محلي يدعى «كوفاكسين» لمقاومة وباء كورونا، من تصنيع شركة «بهارات بايوتيك»، وذلك بالتزامن مع تصنيع وتداول لقاح أوكسفورد - أسترازينيكا في الهند.

وفي تصريحات صحفية، قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إنَّ هذه الموافقة تشكل نقطة تحول حاسمة لدعم الروح القتالية وتسريع المسيرة نحو التخلص من وباء كورونا، وستجعل تلك الموافقة من السهل إطلاق حملة تلقيح واسعة النطاق، وتم تنفيذ تدريبات للمحاكاة للحملة كما تمّ تدريب 96 ألف عامل صحي على إعطاء اللقاح.

وتمّ تطوير اللقاح الهندي بواسطة «باهارات بايوتيك»، بالتعاون مع بعض الهيئات الحكومية، وتقوم فكرة إلى شكل معطل من فيروس كورونا، وأكملت الشركة مرحلتين فقط من 3 مراحل تجريبية، وأظهرت الدراسات السريرية أن اللقاح ليس له أي آثار جانبية خطيرة وينتج أجساما مضادة للفيروس.

وسيتمّ إعطاء كوفاكسين مع لقاح اوكسفورد على جرعتين وتخزينهما في درجة حرارة من 2 إلى 8 مئوية، وسيجرى إعطاء الجرعات بفاصل أربعة أسابيع، مه ارتفاع فعالية كوفاكسين بعد إعطاء جرعتين.

وقال المراقب العام للأدوية في الهند، ج. سوماني، خلال مؤتمر صحفي أن اللقاح الهندي ولقاح أوكسفورد تمت المصادقة على استخدامهما بشكل محدود في الحالات الطارئة، وتابع إن الهيئة المنظمة للأدوية لم تكن لتمنح موافقتها على اللقاحات لو كان هناك مخاوف متعلقة بالسلامة، وأضاف أنَّ اللقاحات آمنة مئة في المئة.

وقال الرئيس التنفيذي لمعهد «سيروم إنستيتيوت» في الهند، أكبر منتج للقاحات في العالم، أدار بوناوالا أنه بعد إعلان الموافقة سيكون جاهزا للتوزيع في الأسابيع المقبلة، متابعا أن المعهد سيصنع ما بين 50 و60 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا كل شهر.

يذكر ان الهند قد سجلت أكثر من 10 مليون إصابة و150 ألف وفاة حتى الآن جراء فيروس كورونا، لكن معدل الإصابات الجديدة انخفض.