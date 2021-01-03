إزالة 25 حالة بناء مخالف وتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة بالجيزة

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمواجهة حازمة لمخالفات البناء وعدم السماح بالبناء المخالف أو التعديات على الأراضي أملاك الدولة أو الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة أي مخالفات جديدة على الفور، مشيرا إلى أنه تم إزالة 25 حالة بناء مخالف وتعدٍ على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية ومنشأة القناطر وحي بولاق الدكرور والهرم.

ولفت إلى أنه تم إزالة 5 مخالفات بناء بمنطقة أبو والي على مساحة 70 مترا بالإضافة إلى إزالة تعدٍ بالمخالفة بإقامة حوائط داخليه ببرج خلف منطقة العطور بمدينة الحوامدية وإزالة مخالفات بناء على مساحة 3 آلاف بقرية بني سلامة وإيقاف أعمال بناء مخالف مكونة من أسور من البلوك الأبيض على مساحة 300 متر تقريبا بقرية بني سلامة بمركز منشأة القناطر.

إزالة التعديات على أملاك الدولة بالدائري

وأشار إلى أنه تم إزالة 8 حالات بناء مخالف عبارة عن أسوار وغرف من البلوك الأبيض المقامة بالمخالفة على أراضي زراعية على مسطح 1120 م بمناطق عزبة نامه بمنيل شيحة وتقسيم فؤاد سلطان بالمنصورية، وإيقاف أعمال بناء مخالف للدور الأول بعقار بشبرامنت بالإضافة إلى إزالة هنجر على مسطح 500 م بطريق اللبيني وغرف وتندات من الصاج وشاسيهات لإقامة قاعات أفراح بمنطقة شبرامنت وجميعهم بمركز ومدنة أبو النمرس إلى جانب إزالة سور من البلوك الحجري تتراوح أطوالها ما بين 30 إلى 300 م2 وغرف بمساحة 25 م2 متعدية على أملاك الدولة بمنطقة الدائري بمركز الواحات ومدينة الباويطي.

وأضاف أنه تم إزالة أعمال بناء مخالف بعقار متفرع من شارع الرشاح ببولاق الدكرور وإزالة جمالون مخالف بشارع عمرو بن العاص بحي الهرم.

تحويل المخالفين للنيابة العسكرية

ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة وتحرير محضر له والتحويل إلى النيابة العسكرية، مؤكدا على وجود وحدة مركزية للمتغيرات المكانية بمركز معلومات شبكات المرافق إضافة إلى إنشاء وحدات فرعية للمتغيرات المكانية بالأحياء والمراكز والمدن لرصد أى متغيرات بنائية لسرعة التوجه نحو زالتها، مؤكدا دعم الوحدات بأحدث الاجهزة والتجهيزات التكنولوجية.