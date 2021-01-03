محافظ القاهرة بعد تفقد ميدان رمسيس: وعي كبير للمواطنين بارتداء الكمامة

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة تفقدية، صباح اليوم، بمواقف النقل الجماعي، لمتابعة التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات بالمواصلات العامة، وتطبيق الغرامات، طبقا لما أقره رئيس مجلس الوزراء لمعاقبة المخالفين بعدم ارتداء الكمامات.

قرارات الدولة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين

وقال عبدالعال، في تصريحات، مع أيمن عماد، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إن اليوم هو الأول لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنها ارتداء الكمامات، وتوقيع العقوبات على المخالفين، مشددا على أن الدولة ومجلس الوزراء حينما اتخذ هذا القرار كان من أجل المحافظة على صحة المواطنين.

حملات موجودة على مستوى القاهرة بالكامل

وأضاف عبد العال، أنه أجرى جولة بميدان رمسيس اليوم، وهو الميدان الذي يشهد كثافات عاليا جدا وهو أكبر بميدان بالقاهرة، ولكنه لاحظ وعي كبير من المواطنين بارتداء الكمامات، وحرص على عدم التعرض للغرامات، وهم يعلمون تماما أن هذه القرارت في صالحهم، مشددا على أن الحملات موجودة بالقاهرة بالكامل من أجل صحتهم، وهذه الحملات موجودة على مستوى القاهرة بالكامل، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وكافة الجات المعنية، والحملات مستمرة على مدار اليوم وعلى مدار الأيام المقبلة.

هناك ثقة بالمواطن المصري ووعيه

وتابع محافظ القاهرة، أن هناك ثقة بالمواطن المصري ووعيه، وأنه يعي جيدا بأن الدولة حينما تتحرك وتأخذ تلك الاجراءات وتطبيق الغرامات يكون لصالحه وللحفاظ على صحته، وخصوصا بالموجة الثانية من كورونا والانتشار للفيروس، مشيرا لوجود متابعة للكافيهات والمطاعم، من حيث الالتزام بالاجراءات الاحترازية والتباعد وفي حال عدم الالتزام يتم توقيع 4 آلاف جنيه على المنشاة والغلق أسبوع.

يجب الالتزام لاجتياز الموجة الثانية من كورونا

وناشد عبد العال، المواطنين بضرورة الالتزام والوعي والتعاون مع الدولة لاجتياز الموجة الثانية من كورونا والحفاظ على صحة الجميع من الإصابة بالفيروس.