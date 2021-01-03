الأعلى للإعلام: ترخيص 7 مواقع ونقل ملكية 17 فيلما لـ«الوطنية للإعلام»

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الموافقة على الترخيص لـ7 مواقع إلكترونية، وخفض المبلغ التأميني لترخيص المؤسسات الصحفية إلى 540 ألف جنيه، كما وافق على استخراج تراخيص عرض لـ 17 فيلم سينمائي سقطت في الملك العام لصالح الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بناء على مذكرة رئيس مكتب حماية الملكية الفكرية بشأن استخراج تراخيص عرض 17 فيلمًا.

ووافق المجلس أيضًا على مذكرة رئيس مكتب حماية الملكية الفكرية بشأن الطلب المقدم من الشركة المصرية للقنوات الفضائية (cne) لاستخراج تراخيص بإعادة توزيع قنوات مشفرة ل88 جهة سبق التعاقد بينها وبين الشركة.

خفض تأمين ترخيص الصحف لـ540 ألف جنيه

ووافق المجلس على طلبات عدة مواقع للحصول على ترخيص إلكتروني، وهي «تركيا الآن» و«دجروسو» التابعين لشركة المدار للإعلام الرقمي، و«باور نيوز» التابع لشركة العادل، و«الموقع» التابع لشركة الموقع للخدمات الإلكترونية والعلاقات العامة، و«البوابة الرقمية» وموقع مجلة مصر المحروسة الإلكترونية التابعين للهيئة العامة لقصور الثقافة، و«الكلمة» التابع للشركة العالمية للصحافة والنشر.

إعادة توزيع قنوات مشفرة لـ88 جهة

وأصدر الأعلى للإعلام قرارًا بالموافقة على توصيات إدارة إصدارات الصحف، بتخفيض المبلغ التأميني لترخيص المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة أو الصادرة عن أحزاب سياسية «صحيفة أو موقع إلكتروني» بحسب دورية الإصدار بحد أدني 500 ألف جنيه وأقصي 540 ألف جنيه.

ووفقًا لقرار المجلس يصبح المبلغ المطلوب من الصحف اليومية 540 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه، وللصحف الأسبوعية 530 ألف جنيه بدلا من 900 ألف جنيه، و520 ألف جنيه للإصدار الشهري أو الإقليمي اليومي بدلًا من 800 ألف جنيه، و510 آلاف جنيه للإصدار الإقليمي الأسبوعي بدلًا من 700 ألف جنيه، و500 ألف جنيه للإصدار الإقليمي الشهري بدلًا من 600 ألف جنيه، وجاء قرار المجلس للتيسير على الصحف لتوفيق أوضاعها.

كما وافق المجلس على طلب جريدة الخميس لمد ايقافها لـ 6 أشهر أخرى، على أن تكون للمرة الأخيرة، وعلى طلب مجلة «الكتاب الذهبي» التابعة لمؤسسة روز اليوسف للتحويل من شهري إلى ربع سنوي ومن مجلة إلى كتاب، وكذلك طلب جريدة «الكلمة» للتحويل من شهري مؤقتًا إلى نصف شهري مؤقتًا، وكذلك الموافقة على دوريات «آفاق إستراتيجية وآفاق اقتصادية» التابعتين لمجلس الوزراء، و«قبطيات سكندرية» التابعة لمكتبة الإسكندرية، و«مجلة كلية البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة» التابعة لكلية البنات بالمنيا جامعة الأزهر.

وفيما يتعلق بتوصيات لجنة الشكاوي، وافق المجلس على إلزام الموقع الإلكتروني لجريدة البوابة نيوز، بنشر رد الشيخ محمد بن عيسي بن جابر الجابر بذات الطريقة التي نشر بها الخبر، وذلك في الشكوى المقدمة من نحمدو عثمان المحامي وكيلًا عن الشاكي، لتضرره من نشر أخبار غير صادقة عنه وعن عائلته، وكذلك حفظ الشكوى المقدمة من نقابة أطباء مصر ضد إحدى الحملات الإعلانية الخاصة بالمجلسين القومي للطفولة والأمومة والقومي لحقوق الإنسان.