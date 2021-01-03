الأهلي يستعيد القوة الضاربة قبل مواجهة بطل النيجر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مرتقبة أمام نظيره سونيديب بطل النيجر، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد «الأهلي والسلام» في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يستعيد الأهلي عدد من عناصره الأساسية خلال لقاء بطل النيجر، وعلى رأسهم مثلث الرعب الثلاثي محمد مجدي قفشة، محمود عبدالمنعم كهربا وطاهر محمد طاهر.

وتغيب قفشة وكهربا عن اللقاء الماضي أمام وادي دجلة في الدوري، بسبب الإصابة بفيروس كورونا، بينما جاء غياب طاهر محمد طاهر بسبب تعرضه لإصابة في الضلوع خلال لقاء الاتحاد السكندري.

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