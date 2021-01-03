أول صور لمعدل الأكسجين بخزان مستشفى الحسينية قبل 10 ساعات من الحادث

قال السيد رحمو، عضو مجلس النواب عن دائرة الحسينية بمحافظة الشرقية، إنّه حصل على معلومات من داخل المستشفى، تفيد بأنّ وفاة 4 مرضى داخل مستشفى الحسينية، سببه نقص الأكسجين.

وأضاف النائب، لـ«الوطن»، أنّ طبيب الرعاية المركزة أبلغ مدير المستشفى في الساعة السابعة، بأنّ الأكسجين الموجود في المستشفى يكفي لساعة واحدة، فأجابه بأنّ الأكسجين يكفي 4 ساعات، وأنّ سيارة نقل الأكسجين في الطريق.

وأكد النائب، أنّ «سيارة نقل الأكسجين وصلت بعد نفاد الأكسجين من المستشفى، ما تسبب في وفاة المرضى، وأرسل أحمد ممدوح، مصور واقعة الوفاة بالمستشفى، صورا لخزان الأكسجين، التقطها يوم الواقعة، قبل أكثر من 10 ساعات من حدوث الوفيات، أظهر نقصا في خزان الأكسجين».

وتابع رحمو، أنّ معدل الأكسجين في الخزان، وصل في هذه الحالة لـ400 لتر فقط، ونفد قبل وصول السيارة وبدء ضخ الأكسجين في شبكة المستشفى.

وقال أحمد ممدوح مصور الفيديو الخاص بمستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية، إنّ الفيديو جرى تصويره في الساعة الـ10:12 دقيقة، بعد الذهاب إلى وحدة الرعاية المركزة واكتشاف نقص الأكسجين ومعاناة المرضى من نقصه، موضحا أنّ الأكسجين انقطع قبل وصول السيارة المدعمة بالأكسجين من الصالحية.

محافظ الشرقية: 4 حالات وفاة في واقعة الحسينية

وزاد ممدوح، أنّ المستشفى يعاني من إهمال كبير في العديد من القطاعات، وغالبية مرافقي المرضي يجلسون داخل المستشفى قرب أماكن العزل الخاصة بالمصابين: «كل حالة عزل فوق، معاها مرافق».

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنّ عدد المتوفين في واقعة المستشفى 4 فقط، وكانوا على أجهزة تنفس صناعي، لافتا إلى أنّ الوفاة طبيعية نتيجة تدهور حالتهم الصحية بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فضلا عن أنّهم من أصحاب الأمراض مزمنة، نافيا ما تردد عن وفاة 7 أشخاص بالعناية المركزة.