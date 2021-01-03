قطع المياه بمناطق العمرانية الشرقية والغربية 10 ساعات غدا الإثنين

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع المياه بمناطق العمرانية الغربية من شارع خاتم المرسلين إلى مستشفى الصدر، والعمرانية الشرقية ومتفرعاتها، وذلك لمدة 10 ساعات، اعتبارا من الساعة 10 مساء غد الإثنين 4 يناير 2021 وحتى الساعة 8 صباح يوم الثلاثاء 5 يناير 2021، نظرا لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لرافع محطة صرف صحي الصداقة اليابانية.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.