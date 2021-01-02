الجيزة تسترد 300 فدان أملاك دولة بمركز الواحات البحرية

تصدت أجهزة مركز مدينة الواحات البحرية، برئاسة الدكتور صبري شاكر، بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لأعمال المباني المخالفة وإزالة التعديات كافة على أراضي أملاك الدولة.

وتمكن مركز الواحات البحرية، من خلال حملة مكبرة، من إيقاف أعمال حفر بئر بمنطقة غرب روني، طريق الحيز الواحات، على مساحة 300 فدان، وصودرت بريمة لحفر الآبار، وإيداعها مخازن الوحدة المحلية للمركز المذكور، تحت غطاء أمني مكثف من قسم شرطة الواحات البحرية، بإشراف مأمور القسم.

ازالة 5 حالات بناء مخالف بالحوامدية

وتصدت أجهزة مدينة الحوامدية، برئاسة المهندس مجدي محمد محب، لمخالفات البناء بدون ترخيص، أو المخالفة لشروط الترخيص والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأزالت أجهزة مدينة الحوامدية 5 حالات بناء مخالف في المهد، بمنطقة أبو والي بمقابر الحوامدية، عبارر عن سمل ومباني، بارتفاع متر تقريبا، على مساحة 70 مترا تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيالها.

إزالة حالتين بناء مخالف في المهد بأبو النمرس وتسليم المخالفين للشرطة

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة أيوالنمرس، برئاسة محمود فؤاد، بعدم السماح بالبناء المخالف، ومواجهته بمنتهى الحزم، وأزالت اجهزة المدينة حالتين بناء مخالف في المهد بتقسيم «فؤاد سلطان- المنصوريه - الوحدة المحلية بشبرامنت الأولى»، أحدهما عبارة عن سور و3 غرف من البلوك الأبيض، مقام على أرض زراعية بدون ترخيص، على مسطح 500 متر تقريبا، والأخرى سور من البلوك الأبيض مقام على أرض زراعية بدون ترخيص على مسطح 500 متر تقريبا.

وأشارت اجهزة المدينة إلى إزالتهم بالكامل، ومصادرة المضبوطات، وتسليم المخالفين إلى مركز شرطة أبو النمرس؛ لإحالته إلى النيابة العسكرية .

في السياق ذاته، استكملت أجهزة مركز ومدينة أوسيم، برئاسة فرج عبدالعاطي، أعمال رفع تالف الرصف القديم، وإزالة الأكشاك المخالفة، ورفع التعديات وأعمال التوسعة لرصف الطريق الرئيسي بالكوم الأحمر، حتى مستشفى أوسيم المركزي بمدينة أوسيم، ورفعت التعديات كافة بالطريق، لبدء رصفه بطول 4800م تقريبا، ضمن خطة الرصف بمركز ومدينة أوسيم.