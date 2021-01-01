جريمة تهز الجيزة في الساعات الأولى من 2021: ذبح شقيقته لشكه في سلوكها

في الساعات الأولى من العام الجديد 2021 سجلت أجهزة الأمن في الجيزة بقيادة اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، أول جريمة وهي مقتل فتاة على يد شقيقها بسبب الشك في سلوكها، وبحسب تحريات المباحث أن المتهم تربص بشقيقته بسبب تأخرها خارج المنزل لساعات وعندما عادت سألها عن أسباب التأخير وغلق هاتفها فرفضت التجاوب معه وقالت له: «متعملش راجل عليا أنا أختك الكبيرة»، واحتدم النقاش بينهما وحضر الجيران على إثر تلك المشاجرة وتمكنوا من تهدئة الأمور بينهما.

أغلقت الغرفة للتحدث في الهاتف

لاحظ الشاب أن شقيقته أغلقت غرفتها للتحدث في الهاتف المحمول، فاستشاط غضبًا وطرق بيديه بقوة على الباب وتجدد الشجار مرة أخرى وخلال التدافع بالأيدي أمسك الشاب بسكين المطبخ وسدد عدة طعنات في جسد شقيقته فتوفت على إثر اصابتها تلك، وحضر الجيران مرة أخرى لإبلاغ الشرطة بما حدث فانتقلت قوة أمنية من المباحث أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتمكنت من القبض على المتهم وبحوزته السكين المستخدم في الجريمة.

المتهم: ضربتها بالسكين عشان بتكلم رجالة كتير

اعترف المتهم أمام المباحث بتفاصيل الجريمة أمام اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، مدعيًا أن تصرفات شقيقته هي التي دفعته لقتلها والانتقام منها، موضحًا أنه لم يخطط للجريمة وأنها حدثت بالمصادفة خلال مشاجرتهما عقب عودتها إلى المنزل، وأن الجيران حضروا المشاجرة الأولى قبل أن تتجدد مرة أخرى وتنتهى بقتلها.

مسرح الجريمة

عاين الفريق الأمني مسرح الجريمة وتبين وجود المجني عليها جثة هامدة ترتدي ملابسها كاملة ملقاة داخل غرفتها وآثار الدماء على ملابسها وعلى أرضية الغرفة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة وناظرت جثمان المجني عليها وتبين وجود جرح قطعي كبير بالرقبة وعدة طعنات في الصدر واليدين، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث واستدعت 3 من شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.