رئيس جامعة أسوان يقود أكبر قافلة شاملة لقرية العلاقي على الحدود

نظمت جامعة أسوان، برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد، قافلة طبية بيطرية اجتماعية متنوعة شاملة، بالتعاون مع محافظة أسوان والقوات المسلحة، إلى حدود مصر الجنوبية بقرية وادي العلاقي.

أقيمت القافلة، بمشاركة قطاع أسوان العسكري، بقيادة العميد عمرو عبد الفتاح، قائد قطاع أسوان العسكري، ووفود من كليات الطب والأسنان والطب البيطري والزراعة والموارد الطبيعية بجامعة أسوان، والمستشفى العسكري والمستشفي الجامعي بأسوان، وعدد من من مؤسسات المجتمع المدني، منها مؤسسة معبد ومؤسسة ثواب، وبحضور الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعميد أيمن سكرتير عام محافظة أسوان، والدكتور أشرف معبد، مدير عام مستشفيات أسوان الجامعية، وعدد من الأطباء في كافة التخصصات.

وصرح الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، أنه تم تنظيم هذه القافلة الطبية لأهالي قرية العلاقي في إطار المسؤولية المجتمعية للجامعة، التي تستهدف وصول الرعاية الطبية إلى أهالينا في مختلف ربوع المحافظة خاصة في المناطق البعيدة والنائية مثل وادي العلاقي، وفي إطار توجهات الدولة من خلال المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالمناطق الحدودية والرعاية الصحية لمختلف فئات المجتمع.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب، أنه شارك مع الجامعة العديد من مؤسسات المجتمع المدني، مثل مؤسسة ثواب ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة نشر البسمة وصندوق تحيا مصر.

وشملت القافلة الطبية جميع التخصصات الطبية، وتم صرف الأدوية بالمجان لجميع الحالات التي تم توقيع الكشف عليها وكذلك كان هناك أطباء بيطرين للكشف على الطيور والماشية بالقرية وأساتذة فى البحث البيولوجي للتأكد من سلامة آبار المياه المستخدمة للشرب في تلك المنطقة.

وأوضح غلاب، أن القافلة شارك فيها العديد من التخصصات الطبية المختلفة في تخصصات النساء والتوليد والاسنان والجلدية والأطفال والباطنة والعظام والقلب والجراحة وانف وإذن حنجرة وعيون ومخ واعصاب وباطنة.

كما تم صرف الأدوية بالمجان للمرضي من أهالي القرية، علاوة على تحويل بعض الحالات التي تحتاج لتدخل جراحي إلى مستشفى أسوان الجامعي لاستكمال العلاج، والمشاركين في القافلة الطبية شعروا بسعادة بالغة لنجاحهم في توصيل الخدمة الطبية الي اهالي قرية العلاقي التي تبتعد حوالي 180 كم جنوب شرق أسوان وذلك علي الرغم من مشقة ووعرة طريق العلاقي الذي يستغرق 10 ساعات ذهابا وايابا.

وعلي هامش أعمال القافلة، تفقد رئيس الجامعة لمقر الجامعة بوادي العلاقى لتفعيل البحث العلمى لمنطقة وادى العلاقى وتوصيل الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية البيئية والزرعية والبيطرية لأهالي بالقرية.