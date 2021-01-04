فيديو.. عبدالله رشدي: الكون ليس أزليا وصنعه الله بنظام دقيق محكم

قال الداعية عبدالله رشدي إن الكون ليس أزليا كما يدعي البعض، وأن له صانع وهو الله سبحانه وتعالى، كما أن الكون لم ينشئ نفسه بنفسه، لأن كلمة أزلية فلسفية عقلية بحتة ولا علاقة لها بالمعطيات المادية، وهي كما يعرفها علماء الفلسفة والكلام والمنطق "اللا بداية للوجود، أو شيء ليس لوجوده بداية، أي لا يوجد من يتسلط عليه بالإيجاد،"، موضحا أن فكرة الأزلية تناقض فكرة الاحتياج، لأن الشيء الذي يحتاج في وجوده إلى شيء آخر لا يمكن أن يسمى أزليا، إذ أن هذا الشيء الآخر هو الذي أوجده وبالتالي طالما الشيء له بداية لم يعد أزليا.

وطرح رشدي سؤالا في فيديو بثه عبر صفحته بموقع يوتيوب ضمن سلسلة حلقات بعنوان "عبثيات" قائلا: هل الكون أزليا؟، في بدايات القرن العشرين كانوا يرجحون أن يكون الكون أزليا وبعدما تقدم العلم واكتشفوا بالأدلة الفيزيائية أنه استحالة أن يكون الكون أزليا".

الكون قائم على قانون السببية

وأوضح عبدالله رشدي أن الكون قائم على قانون السببية وهو عبارة عن مادة وطاقة حسبما يقول العلم، وبالتالي يحتاج الكون في وجوده إلى مسبب، فالمادة لا تتحرك بمفردها، إذا الكون مستحيل يكون أزليا، السبب الأول أن مادة الكون تعتمد على قانون السببية، والفكرة الثانية أن الأزلية تنافي فكرة الاحتياج، بحسب تعبيره.

الله هو صانع هذا الكون بنظام دقيق

وتابع رشدي: ماذا لو أن الكون أوجد نفسه؟، هذه الفكرة لا يمكن حدوثها لأن الكون ليس أزليا ويحتاج إلى موجد له، وكيف تفترض الأزلية لكون لم يكن موجودا، هذا كلام لا يقبله العقل، حتى الفيزيائيون والفلاسفة الذين كانوا يدافعون عن فكرة أزلية الكون باستماتة قال بعضهم إنهم يشعرون بالحزن والأسف على هذه الفكرة لكن للأسف الأدلة العلمية الدامغة تجبرني على القول إن الكون ليس أزليا.

واختتم بقوله: يجب أن يعلم الجميع أن هناك صانعا للكون لأن الكون يسير بقوانين دقيقة جدا حتى الأمراض الموجودة لها قوانين، فكل حاجة في الكون تسير بنظام دقيق جدا يحكمها وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى ( صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ).