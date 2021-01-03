ترقب في «محطات البنزين» للأسعار الجديدة.. و«الشعبة» تتوقع ثباتها

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية، للإعلان خلال أيام، عن أسعار البنزين والوقود الجديدة، والتي سيتم العمل بها لمدة 3 أشهر قادمة، وفق المتفق عليه من قبل لجنة التسعير التلقائي للوقود المعنية والمختصة بتحديد الأسعار وإعلانها بشكل ربع سنوي.

وتشهد الأيام الحالية، حالة من الترقب من قبل المواطنين أصحاب السيارات والعاملين بالنقل الخاص والسيرفيس لأسعار الوقود، وكذلك ترقب محطات البنزين والتي ستقوم بتنفيذ قرارات لجنة التسعير التلقائي للوقود سواء بالرفع أو بالتثبيت أو بالخفض، حيث لا تتعدى نسبة الخفض أو الزيادة الـ 10% من السعر الحالي للوقود.

وصرح مصدر بوزارة البترول رفض ذكر اسمه، في وقت سابق، أنه سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة الخاصة بالبنزين والسولار والمازوت خلال الأسبوع الحالي، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن أسعار الوقود خلال الأيام الأولى من أشهر يناير وإبريل ويوليو وأكتوبر، على أن يتم ذلك بشكل دوري كل ربع عام.

ومن جانبه قال رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، حسام عرفات، إنه فور إعلان الأسعار الجديدة للبنزين والسولار والوقود بشكل عام، من قبل اللجنة المختصة بمراجعة الأسعار كل 3 أشهر، سيتم فورا تطبيق الأسعار الجديدة من قبل محطات الوقود.

وتوقع «عرفات»، أن يتم تثبيت أسعار الوقود خلال مراجعة أسعار الشهر الحالي، نظرا لعدم ارتفاع أسعار النفط العالمي، حيث إن السعر العالمي لم يتخطى السعر الذي حددته الدولة في الميزانية العامة لها، وهو من أبرز الأشياء التي يتم عليها تحديد الأسعار بجانب عدة عوامل أخرى.

وأشار إلى أن هناك توفرا في السوق المحلي من المنتجات البترولية والوقود، وعدم وجود أي تسرب للمواد البترولية إلى السوق السوداء، نظرا لتوافر المنتجات في الأسواق.